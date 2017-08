Les infos immanquables du jour: Elvis plus vivant que jamais, un rap-fiction pour Macron et Trump en pyromane

Elvis Presley dans Jailhouse Rock, de Richard Thorpe — DR

Vous limitez à l’essentiel votre consultation d’Internet depuis la nouvelle fuite de Game of Thrones ? Voici les infos immanquables de la journée.

L’article recommandé : Le mythe Elvis toujours vivant, quarante ans après sa mort

Ce mercredi, à Memphis (Tennessee), 50.000 fans convergent vers Graceland, la propriété d’Elvis Presley où repose sa dépouille. Quarante ans jour pour jour après sa mort, le king continue d’attirer les fans et en recrute même de nouveaux, comme ce garçon de 10 ans venu acheter des disques à la boutique Culture Factory - Elvis My Happiness. Le magasin du 15e arrondissement parisien est aussi le siège du fan-club français officiel de la star, qui compte quelque 5.000 adhérents. Nous sommes allés sur place rencontrer celles et ceux qui entretiennent le mythe.

Watch the 2017 Candlelight Vigil, live from @VisitGraceland, tonight starting at 9 pm ET/8 pm CT. https://t.co/zSUW1fSGv3 pic.twitter.com/m69fzl3Ta2 — Elvis Presley (@ElvisPresley) August 15, 2017

L’article le plus partagé : Trump met à nouveau le feu aux poudres

>> A lire aussi : Les relations ambigües de Donald Trump avec l'«alt-right»

Lundi, le président américain avait assuré le service minimum, lisant une déclaration solennelle au cours de laquelle il dénonçait des « violences racistes » inacceptables à Charlottesville. Dans cette ville de Virginie, samedi 12 août, une femme de 32 ans a été tuée par un sympathisant néonazi de 20 ans, qui a percuté avec son véhicule un groupe de contre-manifestants. La nuit dernière, Donald Trump a fait machine arrière, affirmant que la responsabilité des violences qui ont secoué la Charlottesville devait être recherchée « des deux côtés ». Ces propos ont déclenché une vague d’indignation un peu partout dans le pays.

Asked if he plans to go to Charlottesville following last weekend's violence, Pres. Trump says he owns winery there https://t.co/JWgPb30f7H pic.twitter.com/MyJtFrHuKJ — ABC News Politics (@ABCPolitics) August 15, 2017

L’article le plus lu du jour : le rap-fiction de Christophe Barbier

Imaginons qu’Emmanuel Macron ait un nouveau projeeeeeet : se lancer dans le rap pour soigner sa popularité ou tuer le temps entre deux matchs de l’OM. Imaginons que Sibeth N’Diaye, sa conseillère presse, s’improvise parolière. Imaginons, pourquoi pas, que l’experte cherche du renfort dans son équipe et qu’elle arrête son choix sur Ismaël "Papa Noël" Emelien. Cela donnerait peut-être des punchlines du genre « Dans les quartiers, la zone, les ghettos et la ZUP/J’commande aux keufs, j’ordonne aux stups. » C’est du moins ce que le cerveau en écharpe de Christophe Barbier a conçu pour son édito de la semaine et ça a (beaucoup) fait rire les twittos.

Voilà, voilà, voilà… A demain !