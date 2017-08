EasyJet: Les pilotes dénoncent des cadences de vols mettant en danger «la sécurité des passagers et des équipages»

AVIATION Des pilotes de la compagnie aérienne «low-cost» déplorent les cadences de vols trop intenses pour garantir la sécurité des passagers et des équipages…

Un avion de la compagnie low-cost Easyjet. — FRED SCHEIBER

Les pilotes d’EasyJet en France sont en colère. Dans une lettre ouverte datée du 11 août 2017 et adressée à Stelios Haji-Ioannou, actionnaire principal et fondateur de la compagnie aériennelow cost, le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL Easyjet) dénonce leurs conditions de travail et le fonctionnement de l’entreprise qui mettent en péril la sécurité des vols.

Lettre ouverte des pilotes d’easyJet à Stelios Haji-Ioannou, actionnaire principal et fondateur de la compagnie : https://t.co/iKveMUTgEy — C LeFaucheur SNPL (@CecileSNPLFALPA) August 11, 2017

Cadences infernales et erreurs de paie

Selon le SNPL EasyJet, « les équipes commerciales vendent un planning que les opérations en vol n’ont pas les moyens de réaliser », faute de moyens, avec à la clé « des annulations de vols quotidiennes ».

Le syndicat écrit également que l' « on demande maintenant aux commandants de bord d’utiliser, au maximum et sans s’en cacher, leur pouvoir discrétionnaire pour dépasser les limites légales de temps de vol. Tout cela afin d’assurer ce programme de vols irréaliste, au mépris de la sécurité des passagers et des équipages ». Ceux qui refusent sont « intimidés » par la direction selon le SNPL EasyJet.

La direction se dit « surprise »

Le syndicat déplore par ailleurs « des erreurs de paie multiples » en défaveur des employés de la compagnie. « Plus de 500.000 euros d’impayés ont dû être récupérés avec l’aide des représentants syndicaux pour les seuls personnels basés en France ».

Interrogée par Les Echos et Le Parisien, la compagnie EasyJet, qui enregistre 17 millions de voyageurs en France chaque année, rejette catégoriquement les accusations des pilotes. La direction se dit « surprise par l’initiative » des pilotes français et assure ne faire « aucun compromis sur la sécurité » et être « structurée pour gérer un niveau normal de perturbations en haute saison ».