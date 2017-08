Un rap pour Macron imaginé par Christophe Barbier provoque le malaise sur Twitter

Christophe Barbier devrait rejoindre BFMTV — IBO/SIPA

Journalisme et fiction ne font pas vraiment bon ménage. Un extrait d’un article de Christophe Barbier, paru dans L’Express du mercredi 16 août 2017, tend à le démontrer. Dans ce numéro, l’éditorialiste imagine une réunion avant les vacances présidentielles entre Emmanuel Macron et ses proches conseillers. Dans cet exercice de fiction, l’auteur décrit Sibeth N’Diaye, conseillère presse, présentant au chef de l’Etat un rap écrit avec son conseiller spécial Ismaël Emelien, dans le but de doper sa cote de popularité.

« Yo ! Yo ! Je suis le Prez »

Christophe Barbier dépeint une Sibeth N’Diaye au phrasé « branché » plutôt gênant : « Mister Prés, t’es en chute libre auprès des jeunes, ça sent le ground zero pour la rentrée. Pourtant, t’as un bon flow, t’as la bonne attitude, t’es pas dans le bad, t’es un killer ».

Le remède à cette impopularité présidentielle ? Un morceau de rap (quoi de mieux pour parler aux « jeunes ») dont voici quelques extraits :

Yo ! Yo ! Je suis le Kid, je suis le boss/Je suis le Prez, pour vous je bosse (…)

Dans les quartiers, la zone, les ghettos et la ZUP/J’commande aux keufs, j’ordonne aux stups. J’ai tapé Trump, t’as vu la trempe ?/Cogner Poutine, c’est ma routine (…)

Ce passage de l’article de Christophe Barbier a été photographié par un journaliste du JDD et partagé sur les réseaux sociaux, principalement par des journalistes qui jugent assez sévèrement cet exercice de style étonnant.

Sur l'autoroute du malaise, Christophe Barbier fait des drifts en contresens avec ce rap-fiction de Sibeth Ndiaye (à paraître demain) pic.twitter.com/9vryMp4DXb — Axel Roux 💬 (@AxlRx) August 15, 2017

Entre condamnations et railleries, voici quelques-unes de leurs réactions :

Pathétique (le texte, Pas le tweet cité) https://t.co/quq7YaYZCO — Abel Mestre (@AbelMestre) August 15, 2017

Christophe Barbier arrivant en conf de presse pic.twitter.com/Vheu3vCtfM — Florian Hénaut (@flohnt) August 15, 2017

Ho my goodness... ça me fait penser à ça pic.twitter.com/qglZgBuS18 — MC Chardonnet (@mcchardonnet) August 15, 2017

Les Français doivent renoncer à leur 5e semaine de congés payés...

pour les offrir à Christophe Barbier, qui en a manifestement + besoin https://t.co/DHDhZPMYgB — Thomas Vampouille (@tomvampouille) August 15, 2017

Toute la planète rap cherche le 06 de MC Christophe Barbier pour lui proposer des feat et lui demander des textes. https://t.co/Z5WFah17bF — Paul Vacca (@paul_vacca) August 15, 2017

Christophe Barbier avait déjà laissé libre cours à sa fantaisie - qui ne fait apparemment pas l’unanimité - dans une vidéo dédiée à son emblématique écharpe rouge.

>> A lire aussi : Pour Christophe Barbier, l’égalité salariale hommes-femmes serait un problème pour l’économie