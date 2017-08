Le coût de la rentrée scolaire augmente au lycée et baisse au collège et en primaire

Illustration d'achat de fournitures scolaires. — FLORENCE DURAND / SIPA

C’est bientôt la rentrée, avec ses listes de fournitures à acheter. D’après des informations de France info, la rentrée scolaire 2017 sera plus coûteuse que celle de 2016 pour les lycéens, mais moins onéreuse pour les collégiens et élèves d' école primaire.

>> A lire aussi : L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée à partir du 17 août, mais y avez-vous droit?

Baisse du prix des fournitures

C’est ce qui ressort d’une enquête de la Confédération syndicale des familles, qui a sondé plus de 200 familles sur leur budget fournitures ou vêtements. D’après cette étude, la rentrée 2017 coûtera 150 euros pour un élève de CP, 200 euros pour un enfant qui rentre au CM1 et 350 euros pour un collégien. La tendance est en baisse par rapport à 2016 grâce à la baisse du prix des fournitures.

En revanche, le coût de la rentrée est en hausse au lycée. Il faudra débourser en moyenne plus de 400 euros pour un élève qui rentre au lycée général, où l’addition monte notamment à cause de l’achat de matériel spécifique, comme une calculatrice scientifique. En seconde professionnelle, le coût de la rentrée est encore plus élevé selon la Confédération syndicale des familles : 700 euros de budget pour un élève en filière industrielle, 600 pour un élève en première techno STI (sciences et technologies industrielles).