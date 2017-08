Tabagisme: Les ventes de cigarettes en hausse de 9% au premier semestre 2017

SANTE Entre janvier et juillet 2017, les ventes de cigarettes ont augmenté de 9,2% malgré la mise en place du paquet neutre...

Un paquet neutre de cigarettes en septembre 2014 à Paris — Thomas Samson AFP

Sept mois après l’arrivée du paquet neutre, imposé par la loi dès le 1er janvier 2017, les ventes de cigarettes ont augmenté selon des informations publiées ce mercredi par RTL. Les ventes ont augmenté de 9,2 % entre janvier et juillet 2017 d’après les douanes françaises, confirmant une tendance déjà à la hausse au cours du premier trimestre de l’année.

Vers le paquet à 10 euros

Ces paquets de cigarettes, identiques quelle que soit la marque et le type de produit et affublés de photos de la campagne pour la lutte antitabac, seraient-ils donc moins efficaces que prévu pour faire baisser le tabagisme ? Il est encore trop tôt pour le savoir. En comparaison, entre janvier et juillet 2016, la vente de cigarettes avait augmenté de 15 %.

Le nouveau gouvernement a annoncé vouloir augmenter le prix du paquet de cigarettes à dix euros, une mesure qui a suscité la grogne des buralistes.

