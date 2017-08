Une cliente découvre plusieurs pièces métalliques dans un paquet de surgelés Findus

Des produits surgelés Findus. — David Moir/REUTERS

Une inquiétante découverte. En ouvrant la boîte de produits surgelés Findus qu’elle avait acheté dans un supermarché de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), une jeune femme de 27 ans a eu la surprise d’y trouver, parmi les pommes noisettes aux carottes, plusieurs pièces métalliques, rapporte le Parisien.

« C’est une véritable caisse à outils », témoigne sa mère dans le journal. Outre le morceau de ferraille, Fiona Colon a aussi extrait du paquet un boulon et une rondelle. Elle dit avoir téléphoné au supermarché Leclerc de Gennevilliers, où elle avait acheté le produit, qui lui aurait proposé un remboursement. Voulant à tout prix « qu’on prévienne les consommateurs », elle contacte aussi Findus, laissant un message avec la référence du produit.

Contactée par le Parisien, la marque assure qu’il y a des « détecteurs de métaux sur toutes ses lignes de production » et plaide « un incident exceptionnel ». « C’est plus gênant qu’inquiétant, cela n’a pas de conséquence sur la santé », déclare Findus qui note « qu’en 50 ans, cela reste un cas très rare, aussi fâcheux et contrariant qu’il soit ».