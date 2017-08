Grenoble: Pour ses 11 ans, Kevin, enfant autiste, reçoit des milliers de lettres et cadeaux

SOLIDARITE Kevin et son papa ne s'attendait pas à autant de générosité de la part d'internautes anonymes...

Kevin, jeune enfant austiste, a reçu des milliers d'attentions pour son anniversaire. — Laurent Bordet/Facebook

Comment donner à Kevin le sentiment de ne pas être un enfant différent ? Et ce, malgré son autisme, détecté lorsqu’il avait 18 mois. C’est ce qui tracassait le père de ce jeune adolescent grenoblois à l’approche de son onzième anniversaire. Kevin ayant peu d’amis, il est rarement invité aux goûters d’anniversaire. Et ses camarades de classe sont réticents à venir le fêter avec lui. Cette année, pas un n’a répondu présent à son invitation. Et il y avait peu de chances qu’il reçoive des cartes pour ses onze ans.

Plus de 2.000 lettres

C’était sans compter sur la solidarité 2.0 que permettent aujourd’hui les réseaux sociaux. Sur la page Facebook « Le monde de Kevin » créé pour son fils adoptif, Laurent a inscrit ce message : « Bonjour, je suis le papa de Kevin, autiste de bientôt onze ans. Vous vous en doutez, quand on est autiste, on n’a pas beaucoup de contact et d’amis. J’aimerais vous demander un petit geste, une carte, un dessin pour son anniversaire le 17 août. Il serait si heureux que quelques-uns pensent à lui pour ses onze ans ». Il ne s’attendait probablement pas à un tel élan de générosité.

Car c’est près de 2.000 lettres et dessins que Kevin a d’ores et déjà reçu. Et des dizaines de cadeaux. Si bien que Laurent doit aider le facteur à porter les caisses de lettres lors de sa tournée. Sans compter les centaines de commentaires sur la page Facebook.

Réconfortant aussi pour les parents

Kevin a tenu à remercier les participants dans une courte vidéo publiée sur Facebook.

Cet océan de générosité est aussi bienvenu pour les parents comme l’explique la mère de Kevin au micro de France 2 : « Cela nous fait voir qu’il y a des personnes qui sont touchées par notre histoire, cela nous réconforte ». Dernière initiative en date, un pot commun a été lancé pour l’anniversaire de Kevin. Il a déjà récolté plus de 900 euros.