Seine-et-Marne: Une voiture fonce dans une pizzeria, un mort et treize blessés

Une adolescente de 13 ans a été tuée et treize personnes blessées lorsqu’une voiture a percuté la devanture d’une pizzeria de Sept-Sorts en Seine-et-Marne lundi soir vers 20h30, et le chauffeur a été interpellé, a-t-on appris de la gendarmerie. «A ce stade de l'enquête, j'écarte le mobile terroriste», a déclaré sur place le procureur adjoint de Meaux, Eric de Valroger, cinq jours après l'attaque à la voiture-bélier contre des militaires à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Une jeune fille a trouvé la mort et un petit garçon de trois ans a été gravement blessé. Quatre autres personnes ont été gravement blessées et huit légèrement, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans un communiqué, en faisant part de son «effroi». «Il n'y a aucun doute possible sur le fait qu'il a volontairement décidé» de commettre cet acte, a affirmé le procureur adjoint de Meaux, selon qui il est «hautement vraisemblable» que le conducteur ait été sous l'emprise de stupéfiants.

L’homme aurait tenté de mettre fin à ses jours

Inconnu des services de renseignements et de la justice, habitant à La Ferté-sous-Jouarre, l'homme au volant de la voiture a été «interpellé par des gendarmes immédiatement» et «n'a pas opposé de résistance», a-t-il précisé.

Selon un témoin cité par BFMTV, une vingtaine de personnes étaient présentes dans la pizzeria au moment des faits. Après s'être «encastrée», la voiture «a voulu reculer, et il y a quelqu'un qui s'est mis derrière pour l'empêcher (...). Tous les gens qui étaient en terrasse, ils ont été fauchés», a raconté ce témoin.

L’homme, né en 1985, est « inconnu des services de renseignement et de la justice », a précisé Pierre-Henry Brandet. Cet homme, qui conduisait une BMW, a déclaré « avoir tenté de mettre fin a ses jours sans succès, hier [dimanche]. Il aurait décidé de recommencer de cette manière-là », a déclaré la source judiciaire. La section de recherches de la gendarmerie de Paris se rend sur place.

❗️#SeineEtMarne #SeptSorts Important dispositif de sécurité mis en place par les gendarmes. La section de recherches #Paris se rend s/ place — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) August 14, 2017

«Ce soir, je pense aux victimes et à leurs proches. Merci aux gendarmes et aux secours pour leur mobilisation. #SeptSorts», a tweeté le président Emmanuel Macron.

Ce soir, je pense aux victimes et à leurs proches. Merci aux gendarmes et aux secours pour leur mobilisation. #SeptSorts — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 14, 2017

Le ministre de l'Intérieur a fait part à la famille de la jeune fille décédée de ses condoléances «les plus attristées», auxquelles «s'associent» le chef de l'Etat et le Premier ministre Edouard Philippe.