Seine-et-Marne: Un mort après qu’une voiture fonce dans une pizzeria, le chauffeur interpellé, la piste terroriste «écartée»

Illustration police. — Laetitia Dive

Une adolescente de 13 ans a été tuée lorsqu’une voiture a percuté la devanture d’une pizzeria de Sept-Sorts en Seine-et-Marne ce lundi soir vers 20h30, et le chauffeur a été interpellé, a-t-on appris de la gendarmerie.

Une adolescente de 13 ans a été tuée et quatre personnes sont « entre la vie et la mort » et huit autres ont été légèrement blessées, selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Pierre-Henry Brandet, qui s’est exprimé sur franceinfo. Le petit frère de la jeune fille tuée fait partie des blessés graves, son pronostic vital est engagé, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

La piste terroriste écartée

Selon le parquet de Meaux, l’acte est « délibéré », mais n’a « a priori rien à voir avec un acte terroriste ». Les premières déclarations du conducteur « permettent d’écarter la piste terroriste », selon une source judiciaire. « Il s’est laissé interpeller sans difficultés et il a commencé à parler aux gendarmes, en indiquant qu’il avait fait une tentative de suicide la semaine dernière », a expliqué Pierre-Henry Brandet au micro de franceinfo, avançant que « la piste d’une personne dépressive est une piste explorée par les enquêteurs. »

« La piste terroriste ne semble pas privilégiée pour le moment, même si évidemment on ne peut l’écarter. Ce n’est que l’enquête judiciaire qui permettra de faire toute la lumière, et de qualifier judiciairement cet acte » a conclu le porte-parole du ministère de l’Intérieur. Selon lui, « il n’y avait rien de dangereux dans la voiture de l’individu interpellé ».

L’homme aurait tenté de mettre fin à ses jours

L’homme, né en 1985, est « inconnu des services de renseignement et de la justice », a précisé Pierre-Henry Brandet. Cet homme, qui conduisait une BMW, a déclaré « avoir tenté de mettre fin a ses jours sans succès, hier (dimanche, ndlr). Il aurait décidé de recommencer de cette manière-là », a déclaré la source judiciaire. La section de recherches de la gendarmerie de Paris se rend sur place.

❗️#SeineEtMarne #SeptSorts Important dispositif de sécurité mis en place par les gendarmes. La section de recherches #Paris se rend s/ place — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) August 14, 2017

Les faits sont intervenus dans un contexte de menace terroriste élevée et cinq jours après l’attaque à la voiture-bélier contre des militaires à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).