Essonne: La justice ouvre une enquête sur la mort d'un homme placé en garde à vue pour excès de vitesse

POLICE Il aurait tenté de se suicider dans sa cellule en s’étranglant avec ses chaussettes, avant de mourir quelques jours plus tard à l’hôpital, mais la famille doute de la version officielle…

Le motard empruntait souvent cette route et avait été menacé par les policiers au cours de précédentes arrestations, a affirmé sa veuve. (image d'illustration) — A. Gelebart

Une garde à vue a tourné au drame dans l’Essonne. Mediapart révèle ce lundi que des zones d’ombre entourent la mort suspecte de Lucas M. arrêté pour excès de vitesse début juillet à Arpajon.

Père d’un petit garçon, l’homme avait été placé en garde à vue et retrouvé portant des traces de strangulations. Il se serait « pendu avec ses chaussettes », selon les policiers présents ce jour-là.

« On ne se suicide pas pour un excès de vitesse ! »

Mais pour sa veuve cela ne colle pas. D’abord, le suicide ne correspond pas à la personnalité de son mari. « On ne se suicide pas pour un excès de vitesse ! Il n’avait aucune raison de paniquer. D’autant plus que ce n’est pas dans son tempérament : mon mari c’est quelqu’un de calme. », explique-t-elle. De plus, les traces de strangulations paraissent trop fines pour avoir été faites par des chaussettes.

« Le sillon d’étranglement mesure, en son point le plus large, 5 millimètres, d’après les observations de la légiste qui a examiné le corps en réanimation. », poursuit l’avocat de la famille interrogé par Mediapart. Et Lucas M. un homme « plutôt costaud » avec son mètre soixante-quinze pour 80 kilos n’aurait « pas pu mettre ses mains dans les trous d’aérations » où il aurait supposément accroché ses chaussettes avant de se pendre. La deuxième hypothèse de l’avocat est celle d’un acte de coercition qui aurait mal tourné. L’enquête devra démontrer la responsabilité éventuelle des policiers qui ont mis en garde à vue le motard. Son corps a été inhumé le 4 août dernier.