Charlottesville: «Yes, you're racist», le compte Twitter qui cherche à identifier les manifestants de l'extrême droite

La police anti-émeutes de l'Etat de Virginie sur les lieux de la manifestation d'extrême-droite à Charlottesville, le 12 août 2017. — CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Un compte Twitter propose de trouver l'identité des manifestants présents à Charlottesville.

Les internautes mènent une cyber-enquête et ont déjà identifiés plusieurs suprémacistes.

Une « chasse aux racistes » s’organise sur Twitter depuis les événements de Charlottesville ce samedi. En marge d’une manifestation de la droite radicale américaine, une voiture a roulé sur des contre-manifestants et tué une personne.

If you recognize any of the Nazis marching in #Charlottesville, send me their names/profiles and I'll make them famous #GoodNightAltRight pic.twitter.com/2tA9xliFVU — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) August 12, 2017

« Si vous reconnaissez l’un des Nazis de #Charlottesville, envoyez-moi leur nom ou profil en ligne, et je les rendrai célèbres », indique le compte Twitter Yes, You’re Racist.

Une référence à un début de phrase que diraient souvent les personnes racistes : « Je ne suis pas raciste, mais… »

Inspecteurs 2.0

Les internautes jouent les détectives en herbe et essaient d’identifier les participants suprémacistes sur les photos à grand renfort de hashtag #ExposeTheAltRight (« l’extrême droite à découvert »), l’alt right étant le nom donné à l’extrême droite américaine. En comparant qui avec un profil Facebook, qui avec une photo sur le site de l’université ou encore… avec un profil Twitter.

These two torchbearers are Ryan Martin (L) and Jacob Dix (R) of Centerville, Ohio #ExposeTheAltRight #Charlottesville pic.twitter.com/9AzH3qlAfM — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) August 13, 2017

Looks like Jason Kessler, the white supremacist who organized the hate march, met with Congressman @RepTomGarrett (R-obviously) not long ago pic.twitter.com/LEKsRGz0m7 — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) August 13, 2017

This is James Allsup -- speaker at the alt-right rally, Wash State U. College Republicans president, and one of @bakedalaska's racist homies pic.twitter.com/tjDqnHb7YP — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) August 13, 2017

Une initiative qui a déjà des conséquences. En témoigne cet exemple d’une entreprise qui indique avoir licencié un de ses salariés identifié une torche à la main.

Mais il y a bien évidemment des fails, comme ce Youtubeur pris à partie en se basant sur une photo de lui arborant un brassard nazi. Manque de pot, la personne en question est actuellement en vacances en Jamaïque et l’image est en fait issue d’un « social experiment » (une « expérience sociale »). En se rendant en l’occurrence à un meeting de Donald Trump pendant la campagne américaine il voulait connaître la réaction des militants s’il venait avec un brassard arborant un svastika.

And here is right-wing YouTuber @JoeySalads with a Nazi armband pic.twitter.com/txu2S5nbMm — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) August 12, 2017

It seems this pic was from a different event. Mr. Salads says he was wearing the armband for an "experiment." Apologies for the confusion. — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) August 13, 2017

Il y a aussi des internautes qui se demandent si l’initiative va dans le bon sens. Car, selon eux, elle n’est pas sans rappeler les heures les plus sombres de notre Histoire, où la délation battait son plein. Surtout, en les dénonçant de la sorte, les « twittos » ne vaudraient « pas mieux que les suprémacistes ».

Lmao how dare I criticize white supremacists just because they believe some of us are subhuman scum 😂 pic.twitter.com/snqA5EP4dV — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) August 13, 2017

Une considération qui résonne peu aux Etats-Unis où la pratique du « neighborhood watch » (la « surveillance de voisinage ») est commune. Reste désormais à savoir quelles sanctions seront prises à l’encontre des manifestants ainsi identifiés.