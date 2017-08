Auxerre: Deux enfants retrouvés 5 heures après avoir disparu lors d’un mariage

Yonne: deux enfants disparaissent lors d'un mariage à Auxerre et sont retrouvés 5 heures plus tard. — ALLILI MOURAD/SIPA

Deux garçons de 5 et 7 ans disparus à Auxerre ce dimanche ont été retrouvés au bout de 5 heures de recherches.

Ils avaient quitté un mariage pour aller s’amuser dans les bois.

Lors d’un mariage dans un hameau d’Auxerre dans l’Yonne, deux jeunes garçons ont fait une frayeur à tous les invités, rapporte France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Vers 20 heures 20 ce samedi, Louane, 5 ans, le fils de la mariée et le petit frère de celle-ci, âgé de 7 ans, ont décidé d’aller s’amuser dans les bois tout proches de la salle de réception. Sauf qu’en jouant d’arbre en arbre, ils ont fini par se perdre. Lorsqu’ils s’en sont rendu compte, la nuit était déjà tombée.

De son côté, la famille des deux garçons a contacté les secours après avoir constaté leur disparition. 50 hommes, pompiers, gendarmes et policiers avec trois chiens des brigades cynophiles de l’Yonne et de l’Essonne, sont mobilisés. Avec les invités, ils ratissent la zone. C’est finalement la caméra thermique de l’hélicoptère de Dijon qui a permis de localiser et de retrouver à 1 heure 20, les enfants sains et saufs, à proximité de l’autoroute A6.