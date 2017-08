Les infos immanquables du jour: Nouvelles du bébé panda, tornade à Antibes et chien battu

Yuan Zi est le père du bébé panda né samedi soir à beauval. — AFP

Que vous habitiez Lucciana ou Vallecalle, l’heure est venue du récap' de l’actu de ce vendredi. Avant un looong week-end. En tout cas,on vous le souhaite.

L’article recommandé : Première semaine sans souci pour le bébé panda

Près d’une semaine après sa naissance, « Mini-Yuan Zi » va bien et pèse ce vendredi 182,4 grammes. Il a passé sans encombre le cap de la première semaine, celle de « tous les dangers » et « la plus difficile de sa vie », raconte Delphine Delord, la responsable de la communication du zoo de Beauval, qui explique aussi que « dans la nature, il serait déjà mort, car la mère, Huan Huan ne savait pas forcément s’en occuper et n’avait pas les bons gestes ». Le bulletin de santé complet (enfin presque), c’est par là.

L’article le plus partagé : Prison ferme pour un homme qui battait son chien

Il avait fouetté son chien, avant de le jeter au sol et de lui asséner un coup de pied : un habitant de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a été condamné à six mois de prison ferme jeudi. Il avait déjà été condamné pour détention de stupéfiants, possession d’armes et conduite malgré une suspension de permis. Le tribunal a révoqué une ancienne peine avec sursis, de quatre mois d’emprisonnement, et ordonné son incarcération immédiate en prononçant un mandat de dépôt.

L’article le plus lu du jour : Une mini-tornade de sable provoque la panique sur une plage d’Antibes

Parasols, bouées crocodiles, serviettes de bain… Tout s’est envolé sur la plage d’Antibes mercredi lors du passage d’une mini-tornade. Le mieux, c’est de voir la vidéo, absolument surréaliste,ici. Aucun blessé n’a été recensé fort heureusement (ni dans ce gif).

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Vous avez d’autres articles de qualité sur 20 Minutes. Et bon week-end !