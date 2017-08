Bébé enfermé dans un frigo: Deux adolescentes poursuivies après la diffusion d'une vidéo choquante

FAITS DIVERS La mère avait confié son bébé à sa nièce et à l'une de ses amies, le temps d'aller prendre une douche...

Illustration bébé et biberon. — ALEXANDRE GELEBART / 20 MINUTES

Deux jeunes Américaines de 14 et 15 ans, originaires de Danvers (Massachussetts), ont été arrêtées et mises en examen ce mardi, rapporte la chaîne américaine WCVB-TV.

Les deux jeunes filles se sont fait pincer pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo choquante, sur laquelle on voit l’une d’elles enfermer un bébé en pleurs dans le réfrigérateur avant de refermer la porte. Elles s’étaient vu confier brièvement la garde du nourrisson.

Le temps d’aller prendre une douche

La mère de la petite fille de 8 mois, le temps d’aller prendre une douche, avait confié pendant une demi-heure sa fille aux deux adolescentes, dont l’une est sa nièce.

C’est la police, vraisemblablement alertée par un signalement, qui lui a montré les images. « J’étais tout simplement traumatisée. Je ne veux plus que personne ne s’approche de mon enfant », raconte l’intéressée. Fort heureusement le bébé, qui n’est pas resté longtemps dans le frigo, se porte bien, confirme à WCVB une source policière.

« Elles ont agi stupidement »

La maman a expliqué qu’elle allait désormais y réfléchir à deux fois avant de confier son enfant à un tiers. Elle est cependant persuadée que les deux jeunes filles voulaient avant tout faire une plaisanterie et n’auraient jamais voulu faire souffrir le bébé.

« Elles ont agi stupidement. J’ai l’impression que tout ça leur a donné une bonne leçon et qu’elles ne recommenceront plus. Ma nièce a bon cœur, elle ne ferait pas de mal à une mouche », a déclaré la mère.

Les deux ados poursuivies par la justice

Les deux adolescentes ont été remises en liberté et confiées à leur famille. Mais elles devront répondre des actes de « mise en danger d’un enfant » et de « coups et blessures avec arme dangereuse ».

Des enquêtes ont par ailleurs été ouvertes par le Département de l’Enfance et de la Famille, le procureur du comté d’Essex et la police de Danvers (Etats-Unis).