Mont-Blanc: Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver un alpiniste Japonais perdu depuis quatre jours

Vue du Mont-Blanc. KONRAD K./SIPA — SIPA

Un alpiniste japonais de 35 ans est perdu dans le massif du Mont-Blanc.

Les mauvaises conditions météo ne permettent pas aux hélicoptères des secours de décoller.

Il a passé sa quatrième nuit dehors. Les pelotons de gendarmerie de haute montagne d’Annecy et de Chamonix sont toujours à la recherche d’un alpiniste japonais de 35 ans, disparu dans le massif du Mont-Blanc, entre 3.500 et 4.800 mètres d’altitude. Parti seul lundi de l’Aiguille du Midi, l’homme a passé un coup de fil à un compatriote mardi en fin d’après-midi. Il lui a expliqué qu’il s’était perdu dans la montagne et qu’il s’était réfugié dans un trou de neige.

Mauvaises conditions météo

Prévenu mercredi, le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Chamonix commence alors ses recherches vers 11h. Les hélicoptères des secours ont tenté deux fois de décoller jeudi après-midi, de Chamonix et d’Annecy, mais en vain, à cause du manque de visibilité. « La météo ne prévoit pas d’éclaircies avant samedi, mais dès qu’on a une fenêtre, on ira le chercher », a expliqué le capitaine Ribes du PGHM de Chamonix. « On surveille, et dès qu’on le pourra, on ira le chercher », a-t-il ajouté.

>> A lire aussi : Mont-Blanc: «Très peu de chance de retrouver vivant» l’alpiniste sud-coréen

Il souligne que le secteur où l’alpiniste peut se trouver « est très large, allant des 3 Monts au couloir du Goûter », ce qui ne facilite pas les recherches. Mais, dit-il, « s’il est à l’abri, peut-être dans une crevasse, avec une température autour de 0 degré, et pas directement soumis aux précipitations et au vent, avec un réchaud et de l’eau, il peut survivre plusieurs journées ».

>> A lire aussi : Mont-Blanc: Des restes humains resurgissent, peut-être ceux de passagers d'Air India

La semaine dernière a été particulièrement meurtrière dans le massif du Mont-Blanc. Mercredi matin, les corps de deux alpinistes allemands, morts d’hypothermie dans l’ascension du Mont-Blanc du Tacul, ont été retrouvés. Dans l’après-midi, les secours ont découvert dans un trou de neige à 4.300 m d’altitude le corps sans vie d’un alpiniste sud-coréen de 34 ans, parti dimanche à l’assaut du Mont-Blanc.