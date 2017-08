C’est l’heure du BIM: Trump voit rouge, 2016 année noire et les loueurs Airbnb rient jaune

Donald Trump a manqué l'occasion de jouer dans «Sharknado 3» — Zach Gibson/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Donald Trump en remet une couche sur la Corée du Nord

Il avait promis « le feu et la colère » en début de semaine. Donald Trump a défendu ce jeudi, avec énergie, sa formule controversée de mise en garde à la Corée du Nord, estimant même qu’elle n’était « peut-être pas assez dure ». Interrogé sur d’éventuelles frappes préventives visant la Corée du Nord pour contrer le développement de ses programmes nucléaire et balistique, le président américain a simplement glissé : « Si la Corée du Nord fait quoi que ce soit - ne serait-ce qu’en songeant à attaquer des gens que nous aimons (…) - ils devront vraiment s’inquiéter. Et ils devraient être très très inquiets car des choses qu’ils n’avaient jamais crues possible leur arriveront. »

Les amendes à des propriétaires d’Airbnb explosent à Paris

Selon France Inter et Le Parisien, pour les six premiers mois de 2017, les loueurs de meublés touristiques à Paris, en majorité inscrits sur Airbnb, ont écopé de 615.000 euros d’amendes, contre 45.000 euros en 2016. Des recettes qui reviennent directement à la Ville, dont les agents de la Direction du logement et de l’habitat (DLH) ont épinglé 31 propriétaires.

Ces derniers n’avaient rien déclaré et avaient dépassé les 120 jours de location autorisés par la loi. France Inter évoque une législation durcie [l’amende moyenne est passée de 10.000 à 20.000 euros] et une Ville de Paris qui, selon Ian Brossat, adjoint au logement, « ne peut pas accepter d’avoir des centres-villes complètement désertés parce que des logements ont été transformés en machine à cash pour des touristes ». Reste que les loueurs paient leurs amendes, mais n’abandonnent pas pour autant. Le nombre de logements Airbnb à Paris ne diminue pas.

2016, année noire pour la planète

Recul record des glaces polaires, inondations, sécheresse… Publié une semaine après l’officialisation du retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat, le rapport annuel de 300 pages sur « l’Etat du climat » de l’Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) et de l’American Meteorological Society (AMS) dresse un portrait des plus sombres de notre planète.

L’an dernier, la température globale était ainsi au plus haut depuis le début des relevés de températures datant de 1880. Une vague de chaleur d’une semaine dans la péninsule indienne a contribué à créer une pénurie d’eau pour 330 millions de personnes et fait 300 morts. En mars, l’étendue maximum des glaces arctiques était la plus faible en 37 ans d’observations par satellite. Nous arrêterons là l’inventaire, sachant que le rapport est disponible sur Internet et que les experts le concluent en affirmant que « le changement climatique est l’un des problèmes les plus pressants auxquels l’humanité et la vie sur Terre doivent faire face ».

