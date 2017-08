Les infos immanquables du jour: Bosse champion visionnaire, téléphérique brestois et mode moche

Pierre-Ambroise Bosse, rouge de joie après sa victoire en finale du 800m, aux Mondiaux de Londres, — Martin Meissner/AP/SIPA

Que vous habitiez Dalou ou Mirepoix, l’heure est venue du récap' de l’actu de ce jeudi. Avec une star, une chute et du moche.

L’article le plus lu du jour : Pierre-Ambroise Bosse, ce champion « visionnaire » qui n’en a rien à battre

« On a inventé une religion, le RABisme. Rien à branler. C’est un mode de vie. Une pensée. » C’est le meilleur ami de Pierre-Ambroise Bosse qui parle. Et le reste (à lire ici) est à l’avenant.

Le nouveau champion du monde du 800m a une personnalité à part, qui en fait déjà un personnage du sport français. Et son chat avec.

L’article le plus partagé du jour : Une nacelle du téléphérique de Brest chute (sans faire de blessé)

Les villes multiplient les projets de téléphériques urbains. Mais alors à Brest, celui inauguré le 19 novembre dernier, cumule les galères. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une nacelle a décroché et chuté de plusieurs mètres, alors que le système était en maintenance. Elle s’est écrasé plusieurs mètres plus bas, sans faire de blessé. Le dispositif a déjà subi une série d’incidents comme l’ouverture intempestive des portes de l’une des cabines alors qu’elle se trouvait à une cinquantaine de mètres au-dessus du sol avec un technicien à bord.

L’article recommandé du jour : Mais c’est quoi cette mode du moche ?

Claquettes-chaussettes, banane ventrale, claquettes à fourrure, crocs… Ce qui était hier moche et vulgaire est devenu chic et hype aujourd’hui. L’éloge du moche et la réhabilitation du démodé semblent avoir atteint son apogée cet été 2017. Comment en est-on arrivé là ? 20 Minutes a enquêté, et c’est à lireici.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, mais il y a plein d’autres articles intéressants sur 20 Minutes. En plus, y’a rien à la télé, c’est l’été. Bonne soirée !