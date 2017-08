C'est l'heure du BIM: Ministres en vacances, Trump met «le feu» et séisme meurtrier en Chine

Edouard Philippe lit tranquillement sur la plage abandonnée. — TLG/photomontage

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Après un début d’été orageux pour l’exécutif, et avant une rentrée qui s’annonce déjà chaude, le gouvernement s’apprête à partir en vacances. Emmanuel Macron réunit ce mercredi à l’Elysée un dernier Conseil des ministres avant une brève pause estivale avec, en perspective, une rentrée sociale périlleuse sur fond de chute de sa cote de popularité. L’ensemble de l’exécutif avait déjà rendez-vous mardi soir au palais présidentiel pour un dîner avec le chef de l’Etat. L’occasion de faire un « point d’étape sur trois mois d’action, de transformation » mais aussi d’un « moment de convivialité », selon le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner.

Un nouveau palier a été franchi dans l’escalade des tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Donald Trump a lancé mardi une spectaculaire mise en garde au régime nord-coréen, lui promettant « le feu et la colère » au moment où les services secrets américains semblent avoir acquis la conviction que Pyongyang est en mesure de miniaturiser des armes nucléaires. Des propos accueillis avec scepticisme par nombre d’élus américains des deux camps.

Un séisme de magnitude 6,5 a frappé, mardi soir, la province chinoise du Sichuan dans le sud-ouest du pays, faisant craindre jusqu’à 100 morts et des milliers de blessés. Treize personnes ont péri et 175 ont été blessées, a rapporté la télévision d’Etat CCTV, citant des chiffres des autorités provinciales du Sichuan. Mais la Commission nationale pour la réduction des catastrophes a estimé que 100 personnes pourraient avoir été tuées dans la secousse, un bilan qui se fonde sur les chiffres du recensement réalisé en 2010 dans cette région montagneuse et peu peuplée. Le séisme pourrait avoir fait des milliers de blessés, a ajouté la Commission, et plus de 130.000 habitations ont été endommagées.