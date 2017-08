Les infos immanquables du jour: Michel Mercier renonce au Conseil constitutionnel, une émission de M6 fait parler et des araignées qui mordent

Michel Mercier à la Chancellerie — A. GELEBART / 20 MINUTES

Que vous habitiez Sucy-en-Brie ou Chennevières-sur-Marne, l’heure est venue du recap' de l’actu. Avec un poste à pourvoir, si vous aimez juger de la constitutionnalité des lois…

L’info du jour : Michel Mercier renonce à intégrer le conseil constitutionnel

La semaine dernière, l’ancien Garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy jurait la main sur le cœur que sa fille londonienne travaillait bien quand il la salariait comme assistante sénatoriale. Il faut croire que ses explications, pas toujours très précises pour manier l’euphémisme, n’ont pas convaincu tout le monde : le PNF a d’ailleurs ouvert une enquête. Après une semaine de valse-hésitation, Michel Mercier a annoncé ce mardi qu’il n’intégrerait pas le Conseil constitutionnel. A vos CV, le poste est libre.

L’info la plus lue du jour : Un couple pousse un gros coup de gueule contre la production de Recherche appartement ou maison

Suzanne et Yarek, parents d’un petit garçon de deux ans, avaient participé à l’émission Recherche appartement ou maison présentée par Stéphane Plaza sur M6 en 2013. Ils espéraient ainsi trouver le bien de leur rêve à Martignas-sur-Jalle (Gironde). Bilan (à lire dans le détail ici) : une grosse déception sur les méthodes utilisées par la production, qui affirme que tout est vrai.

L’info la plus partagée du jour : Des morsures d’araignées interrogent à Perpignan

Au cours du mois dernier, au moins quatre patients ont été hospitalisés pour une trace de morsure infectée, accompagnée de brûlures et, parfois, de fièvre et d’une zone nécrosée noire au centre de la plaie. La question qui se pose au sein de la clinique Saint-Pierre de Perpignan porte sur la cause de ces blessures : araignée commune ou araignée recluse, jamais vue en France ?

