Orages: Encore cinq départements placés en vigilance orange

Cinq départements sont encore concernés par l'alerte orange aux orages. — JASON WEINGART/CATERS NEWS AGENCY/SIPA

La vigilance orange pour orages a été levée pour huit des treize départements situés sur un axe allant des Pyrénées centrales à l'Auvergne, a annoncé Météo-France dans son bulletin de 6h. L'Aveyron, la Corrèze, la Dordogne, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne ne sont plus concernés par l'alerte.

En revanche, la vigilance est toujours de mise pour l'Allier, Cantal, Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.

Durant la nuit, plusieurs vagues orageuses ont circulé en France, du Sud-Ouest vers le Centre-Est, s'accompagnant d'activité électrique temporairement très soutenue, parfois de fortes intensités pluvieuses ou de chutes de grêle, localement de rafales de vent atteignant les 70 km/h voire très ponctuellement davantage.

Encore localement des orages forts

En début de matinée, les orages faiblissent en Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Les plus forts se maintiennent encore que pour peu de temps sur le Lot et l'Aveyron, se décalant assez rapidement sur l'Auvergne. Ensuite, sur la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie, quelques averses éparses peuvent encore s'accompagner de manifestations orageuses mais sans nécessiter le maintien de la vigilance orange.

En Auvergne, le caractère pluvieux de la perturbation va assez rapidement prédominer sur le caractère orageux. On peut néanmoins encore avoir localement des orages forts, accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent et d'une forte activité électrique. Les cumuls de précipitations seront également localement conséquents puisqu'on attend 20 à 40 mm sur l'épisode. Les pluies se décaleront en cours de matinée vers l'est, selon l'organisme de prévision.