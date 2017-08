C'est l'heure du BIM: Œufs contaminés, communauté chinoise victime de racisme et ados blessés par la foudre

Des caisses d’œufs dans une ferme des Pays-Bas. — Vincent Jannink / ANP / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le scandale alimentaire des œufs touche désormais la France. Treize lots d’œufs contaminés au fipronil en provenance des Pays-Bas ont été livrés en France, à deux établissements de fabrication de produits à base d’œufs de la Vienne et du Maine et Loire en juillet, a indiqué lundi le ministère de l’Agriculture dans un communiqué. Le ministère n’était pas en mesure de dire dans l’immédiat si les produits incriminés s’étaient retrouvés dans le commerce et en quelle quantité, alors qu’une enquête est en cours.

Ils étaient à peine une dizaine à s’être rassemblés cet après-midi à 16 heures, sur les lieux de la mort de Chaolin Zhang à Aubervilliers. Un an après l’agression mortelle par trois jeunes hommes du couturier de 49 ans, la communauté chinoise ne se sent toujours pas en sécurité en France.

Un adolescent de 15 ans, qui séjournait dans un centre de plein air dans la Vienne, se trouvait lundi soir dans un « état très préoccupant » après avoir été frappé par la foudre qui a également blessé sept autres jeunes, a annoncé la préfecture. Selon les autorités, la foudre « s’est abattue brusquement » vers 19 heures sur le camping d’un centre de plein air situé à Lathus, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Poitiers. Un groupe de 16 jeunes, âgés de 13 à 17 ans, arrivés dans la matinée depuis Descartes, dans l’Indre-et-Loire, a été touché.