Les infos immanquables du jour: Nouvel album d'Indochine, appartement détruit et un chaton jeté sur la rocade

Indochine jouera le jeudi 17 juillet. — PDN / Sipa

Que vous habitiez Valbonne ou Caussols, l’heure est venue du recap' de l’actu. Sans Neymar et sans panda, mais avec de l’info positive, promis…

L’info du jour : On a écouté le nouvel album d’Indochine

Des artistes français capables de remplir des stades, il n’y en a pas 50. Alors quand Indochine annonce un nouvel album, intitulé 13, on se doute que vous êtes quelques-un(e) s à attendre ça avec impatience. 20 Minutes a pu l’écouter un mois avant sa sortie, prévue pour le 8 septembre, et on en est ressorti plutôt emballé. On vous explique tout ça dans cet article.

L’article le plus lu du jour : Il récupère son appartement dans lequel s’entassent quatre ans de déchets

Si vous êtes encore en train de digérer les saucisses de votre barbec' de midi, ceci ne va pas vous aider : le propriétaire d’un appartement de Touhars (Deux-Sèvres) a eu une vision d’horreur en pénétrant dans les lieux, mis en location pendant quatre ans. Une « mer » de détritus recouvrait le sol de chacune des pièces. Dans une vidéo (à voir ici, et je vous assure que c’est VRAIMENT sale. C’est même au-delà de ça), on voit des piles de déchets qui atteignent jusqu’à deux mètres, ou d’énormes toiles d’araignées recouvrant en partie le plafond.

L’article le plus partagé du jour : Il jette son chaton sur la rocade par la fenêtre de sa voiture

Cette triste histoire a heureusement une fin moins affreuse que ne le laissait présager l’acte. Nounette, trois mois et demi, a été jeté par la fenêtre de la voiture de son maître sur la rocade de Toulouse, en Haute-Garonne. Le chaton a été ensuite percuté par un second véhicule. La chatonne souffre de trois fractures au niveau du bassin, mais est toujours en vie. Et on en profite pour caser un gif de chaton, parce qu’on sait que vous aimez.

Voilà, on s’arrête là pour ce lundi. Mais il y’a aussi plein d’autres articles intéressants sur 20 Minutes. Foncez !