Biscuits bio, boissons énergisantes, fromage... Dangereux pour la santé, huit produits retirés des rayons pour risque sanitaire

SANTÉ Huit produits, dont des boissons énergisantes et des biscuits bio pour enfant, font l'objet d'une procédure de rappel car ils sont impropres à la consommation...

Boissons énergisantes, biscuits bio, fromages... Pas moins de huit produits impropres à la consommation font l'objet d'un rappel cette semaine. — PRM/SIPA

Si des millions d’œufs néerlandais contaminés par un insecticide ont récemment été retirés par précaution de la vente dans des supermarchés allemands, suisses, belges, hollandais et suédois, les grandes enseignes françaises ne sont pas épargnées par les problèmes sanitaires.

Plusieurs produits sont ainsi régulièrement retirés des rayons des supermarchés. Cette semaine, pas moins de huit références faisant l’objet d’un rappel ont été compilées par le quotidien Nice Matin.

De l’acrylamide dans des biscuits pour enfants

Ainsi, des biscuits Biskids au jus de pomme concentré de la marque Belkorn destinés aux enfants à partir de 6 mois, font l’objet d’un rappel en raison de la présence excessive d’acrylamide, un composé toxique susceptible d’apparaître au moment de la cuisson.

Rappel biscuits Biskids au jus de pommes concentré "Belkorn" pr enfants de 6 mois et + (teneur élevée en acrylamide) https://t.co/HXXTEag5cL pic.twitter.com/Iv0eJfXB5O — DGCCRF (@dgccrf) August 2, 2017

Un beurre de cacao coloré rouge, vert ou orange de la marque Déco Relief, pose également problème en raison d’une teneur en colorant « supérieure à la limite maximale autorisée ».

Excès de vitamines et risque de neurotoxicité

Quant à la boisson Moose Juice de Muscle Moose, riche en vitamine B6, elle l’est justement un peu trop : le taux relevé dans la boisson dépasse la limite de sécurité fixée par l’AESA (Agence européenne de sécurité des aliments), avec un risque de « neurotoxicité ». La marque rappelle « tous les lots, tous les parfums » des canettes de 500 ml.

L’enseigne Carrefour rappelle quant à elle plusieurs fromages de la marque Capt et fils : le reblochon, la tommette et le bornin à l’ail, à la coupe ou en libre-service. En cause, une contamination des produits par des salmonelles.

Des corps étrangers dans les lasagnes

Enfin, d’autres produits sont visés par une procédure de rappel en raison du risque de présence d’un corps étranger.

C’est le cas des lasagnes à la bolognaise commercialisées sous la marque Auchan - Le Traiteur (date limite de consommation : 15/08/2017). Mais également des pots de 320 grammes de crème de citron Lemon Curd Robertsons, susceptibles de contenir des moisissures.

Lasagnes "bolognaise" Auchan Le Traiteur | 60 Millions de Consommateurs https://t.co/sWPcLD5nDr — Alertes 60 Millions (@alerte_rappel60) August 4, 2017

Rappel produit : Crème Lemon Curd 320g de marque Robertsons https://t.co/oimlt4iNcb #Information — OLYMPIA DS (@EURODIFFO) August 2, 2017

Pour tous les produits rappelés, le consommateur malchanceux peut obtenir un remboursement en se rapprochant du point de vente.