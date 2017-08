Orages: Treize départements placés en vigilance orange

METEO Les départements concernés sont l’Allier, l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne, le Gers, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne…

Treize départements de l’Allier aux Hautes-Pyrénées sont placés en vigilance orange aux orages. — Ian Bird/REX/REX/SIPA

Météo France appelle à la vigilance. Treize départements de l’Allier aux Hautes-Pyrénées sont placés en vigilance orange aux orages, a annoncé ce lundi l’organisme de météorologie dans son bulletin.

L’alerte, qui va débuter à 21 heures ce lundi soir, touche une partie des Pyrénées et de l’Auvergne. Les départements concernés sont l’Allier, l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne, le Gers, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne.

Des chutes de grêle et de fortes pluies

« L’épisode occasionnant la vigilance est attendu pour le début de soirée avec des orages se développant sur l’ouest des Pyrénées et le sud de l’Aquitaine.

Ces orages vont se multiplier et devenir forts pour certains, avec des chutes de grêle, de fortes intensités pluvieuses et localement des rafales de vent pouvant atteindre 70 à 80 km/h », note Météo France.

« On peut s’attendre à des cumuls horaires ou infra-horaires de 10 à 20 mm et à une lame d’eau atteignant localement 40 à 50 mm en quelques heures sur le Massif Central notamment d’ici la fin de l’épisode. L’activité électrique peut être temporairement très soutenue », prévient l’organisme météorologique.