Cinq infos dans le rétro: Mort de Nicole Bricq, une nouvelle tournée pour Johnny et le roi Bolt déchu

L'ex-ministre et sénatrice Nicole Bricq, en octobre 2013. — ALI AL-SAADI / AFP

Malgré les vacances, il s’est passé pas mal de trucs ces dernières 48 heures. Pour vous qui comptez dessus lundi matin à la machine à café, ou ce soir au bar du camping, 20 Minutes vous offre un condensé de ce qu’il s’est passé ce week-end. Top au récap' !



1. L’ex-ministre Nicole Bricq décède après une chute dans les escaliers

« Nicole Bricq était une femme libre, au grand sens de l’État. J’apprends avec tristesse son décès. Cette amie engagée nous manquera beaucoup. » C’est par ces mots que le président Macron a salué la mémoire de l’ex-ministre de François Hollande et sénatrice LREM Nicole Bricq, décédée ce dimanche matin des « suites d’une chute accidentelle dans les escaliers ».

L’info en plus : elle avait été l’une des premières socialistes à rejoindre Emmanuel Macron lors du lancement de son "mouvement" (à l’époque) En Marche !



2. Un homme interpellé au pied de la Tour Eiffel

La section antiterroriste du parquet de Paris s’est saisie de l’enquête ce dimanche après l’interpellation samedi soir d’un homme au pied de la Tour Eiffel. Il a été arrêté en possession d’une arme blanche alors qu’il tentait de forcer l’un des contrôles de sécurité de la tour Eiffel vers 23h30.

L’enquête est ouverte pour « association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d’atteinte aux personnes » et « tentatives d’assassinat sur personnes dépositaires de l’autorité publique », a précisé le parquet. En garde à vue, l’homme a affirmé qu'« il voulait commettre un attentat contre un militaire et était en lien avec un membre du groupe djihadiste Etat islamique qui l’aurait encouragé à passer à l’acte », selon une source proche de l’enquête.



3. Neymar a dit bonjour à son nouveau public parisien

Si vous avez raté cette info, c’est que vous étiez coincé sous une armoire, sans télévision, radio, smartphone ou tablette à vos côtés pour vous tenir compagnie. Après avoir été présenté à la presse vendredi, la nouvelle star du PSG, Neymar, a été présenté au public du Parc des Princes. Dans une ambiance de feu, sur la musique de Martin Solveig, les fans ont pu accueillir comme il se doit leur nouvel attaquant.



4. Johnny Hallyday annonce une nouvelle tournée en 2018

Johnny Hallyday a indiqué ce dimanche sur Twitter qu’il entamerait l’an prochain une nouvelle tournée « rock et blues ». Le chanteur n’en dit pas plus dans son très court message « Bientôt 2018 tournée rock and blues ».

Bientôt 2018 tournée rock and blues🎸🎸🎸 pic.twitter.com/olLFWAoNGY — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) August 6, 2017

Malgré son cancer, le rockeur français de 74 ans compte bien remonter sur scène le plut tôt possible.

5. Arrêtez tout, Usain Bolt a perdu le dernier 100m de sa carrière

Usain Bolt a terminé troisième du dernier 100 mètres de sa carrière, lors des championnats du monde d’athlé. L’ultra titré Jamaïcain a été devancé par les Américains Justin Gatlin et Christian Coleman. Invaincu depuis les JO de 2008 en grande compétition, si on excepte le titre mondial du 100 m abandonné sur disqualification lors de la finale 2011 (faux départ) à Daegu (Corée du Sud), Bolt a disputé ce samedi sa dernière course individuelle avant sa retraite. Il participera encore au relais 4X100 dans une semaine. Le samedi 12 août sera donc le jour de ses adieux définitifs à la compétition.

L’info en plus : Les casseroles de Justin Gatlin, suspendu pour dopage entre 2006 et 2010, ont beaucoup fait parler le monde de l’athlétisme après sa victoire sur Bolt. « J’ai été puni, mais maintenant je suis propre. J’aide ma communauté, je parle avec des enfants pour qu’ils soient propres. Je ne me suis concentré que sur ma course et je n’ai pas entendu les sifflets », a répondu Gatlin aux sceptiques.