Hommage à Rouen, un an après l’incendie mortel du «Cuba Libre»

Un an jour pour jour après l’incendie d’un bar qui avait fait 14 morts à Rouen, les proches des victimes organisent un hommage ce dimanche devant l’établissement. Dans la nuit du 5 au 6 août 2016, un incendie s’était déclenché au sous-sol du « Cuba Libre » lors d’une fête d’anniversaire. Le feu a pris lorsque les étincelles d’une bougie ont enflammé le plafond.

En quelques instants, la pièce s’embrase, prenant au piège les quatorze victimes, dont l’une décédera quelques jours plus tard des suites de ses blessures. L’enquête montrera que la cave avait été transformée en boîte de nuit non déclarée, et que le plafond était couvert de mousse de polyuréthane, une substance hautement inflammable.

Inspection générale des bars

Autre manquement révélé : la porte de secours qui donnait sur un parking était verrouillée. Depuis, les deux gérants du « Cuba Libre », qui ont reconnu les manquements, ont été mis en examen pour « homicides et blessures involontaires aggravées par violation délibérée d’une obligation de sécurité ». Ils risquent jusqu’à cinq ans de prison.

Suite à ce drame, l’ensemble des 24 bars à ambiance musicale de la ville de Rouen avaient été inspectés. Selon le maire, Yvon Robert, quatorze établissements ont dû être totalement ou partiellement fermés pour des travaux de mise aux normes.