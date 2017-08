Haute-Corse: Nouveau départ de feu près de Calvi, 100 hectares brûlés et des habitations évacuées

Des incendies dont l'origine n'est pas connue, se poursuivent ce mardi 25 juillet 2017 en Corse et dans le Sud-Est de la France, particulièrement dans le Var, balayé par des vents violents pour la deuxième journée consécutive. — SIPA

Un nouveau départ de feu survenu ce samedi à Calenzana (Haute-Corse) a ravagé 100 hectares de végétation et contraint à la fermeture, pendant plusieurs heures, d’une route conduisant à l’aéroport de Calvi.

« Un incendie s’est déclaré ce jour à 17h52 », nécessitant d'« importants moyens aériens prépositionnés en Corse », a indiqué dans un communiqué le préfet de Haute-Corse, précisant que « le feu progresse vers l’Est ».

Deux pompiers et une personne âgée ont été blessés

« Au total, 120 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, appuyés par deux Dash [avion gros porteur d’eau], trois Canadair et deux Tracker », a précisé un porte-parole des secours de Haute-Corse.

« Deux pompiers et une personne âgée de 98 ans ont été blessés légèrement », mais étaient « sorties de l’hôpital samedi soir », a détaillé ce porte-parole, précisant que « plusieurs habitations ont été évacuées ». Par ailleurs, la circulation sur la RD81 vers l’aéroport de Calvi a été interrompue samedi soir pendant plusieurs heures.

Les secouristes évoquent « une piste criminelle »

Depuis mi-juillet, le sud-est de la France et la Corse connaissent des incendies à répétition qui ont ravagé plus de 7.000 hectares de végétation. Dans le sud de l’île, les pompiers luttent depuis mercredi contre un feu à Palneca, qui a brûlé plus de 180 hectares. Samedi soir, cet incendie n’était pas maîtrisé.

Pour les secouristes sur place, la répétition de feux en Corse depuis plusieurs semaines laisse « présager une piste criminelle ». Des allégations que n’a pas confirmées le procureur de la République à Ajaccio.