Les infos immanquables du jour: Neymar à Paris, héros anglais interpellé et mort du ministre de la Magie

Le Qatari Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, accueille Neymar à Paris, le 4 août 2017. — Michel Euler/AP/SIPA

Que vous habitiez Venette ou Ressons-sur-Matz, l’heure est venue du recap' de l’actu. Avec du Neymar (désolé, on est obligé), mais pas que…

L’info du jour : Neymar présenté officiellement comme joueur du PSG

222 millions d’euros, dans le cadre d’un transfert « parfaitement légal et transparent », dixit Nasser Al-Khelaïfi, le patron du PSG : Neymar est officiellement devenu un joueur du PSG.

Au cours de sa première conférence de presse, la star brésilienne a vanté son nouveau club (surprise) et la Ligue 1 (déduction : personne n’a dû lui parler de Cheikh MBengue et de Jordan Ferri). Le détail de cette conf de presse estici. Place maintenant au terrain, puisque le championnat reprend ce soir avec un Monaco-Toulouse (à suivre en live sur 20 Minutes). Histoire de rappeler que tout ça est du sport. Enfin, il paraît...

L’info la plus lue du jour : Le héros anglais arrêté pour piratage informatique

L’histoire était trop belle… L’expert britannique en cybersécurité Marcus Hutchins, le héros accidentel qui avait contribué à stopper la propagation du ransomware WannaCry au printemps dernier, a été arrêté par le FBI mercredi à Las Vegas. Agé de 22 ans, il a été inculpé de six chefs d’accusation liés à des actes de piratage. Il est notamment accusé d’avoir participé à la création et à la distribution du trojan Kronos, un malware qui cible les banques depuis 2014 (pour en savoir plus, c’est par là).

L’info la plus partagée : Le ministre de la magie d’Harry Potter est mort

Triste nouvelle pour terminer ce récap de l’actu du jour : Robert Hardy est décédé. L’acteur a cumulé les rôles sur les planches, dans des séries télévisées et téléfilms pendant plus de 70 ans, mais il est surtout devenu mondialement célèbre grâce à son rôle de ministre de la Magie dans la saga Harry Potter.

Voilà, on se quitte là dessus. Nous, on se prépare à sauter dans un train (si ça veut bien fonctionner, coucou SNCF). Bon week-end à tous !