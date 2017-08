L’ancien trader accusait la banque d'« escroquerie au jugement » et de « faux et usage de faux »…

Nouveau revers pour Jérôme Kerviel. Les juges d’instruction ont prononcé deux non-lieux dans les enquêtes ouvertes après les plaintes de l’ex-trader contre la Société générale qu’il accusait d’avoir manipulé la justice, ont indiqué ce vendredi des sources judiciaires et proches du dossier.

Les juges d’instruction ont rendu un premier non-lieu, le 6 juillet, dans l’enquête ouverte pour « subornation de témoin », et un second, le 25 juillet, dans la procédure pour «escroquerie au jugement » et « faux et usage de faux », a précisé la source judiciaire.

Deux plaintes en 2012 et 2014

En 2012, Jérôme Kerviel avait déposé plainte, affirmant que la banque avait manipulé des entretiens qu’elle a eus avec lui en 2008 et omis de transmettre des informations à la justice.

>> A lire aussi : Jérôme Kerviel condamné à verser un million d’euros à la Société Générale... Tout comprendre à cette décision

En 2014, il avait déposé une autre plainte, accusant la Société générale d’avoir versé plus d’un million d’euros à son ancien supérieur hiérarchique afin qu’il témoigne en faveur du groupe bancaire lors des procès.

Après des années de feuilleton judiciaire, l’affaire a connu son épilogue en septembre dernier. La cour d’appel de Versailles a condamné Jérôme Kerviel à verser un million d’euros de dommages et intérêts à son ancien employeur, bien loin des 4,9 milliards d’euros de sa première condamnation en 2010. En avril, ses comptes bancaires ont été saisis par un huissier à la demande de la Société générale.

20 Minutes avec AFP