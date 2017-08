Les infos immanquables du jour: Missile près d’un vol Air France, vol de lampadaire et dégâts des incendies

Un avion de la compagnie Air France (illustration) — FRED DUFOUR AFP

L’article le plus lu de la journée : Un missile nord-coréen proche de frapper un avion Air France

Un vol Tokyo-Paris d’Air France a manqué d’être touché par un missile tiré depuis la Corée du Nord. A 10 minutes près, le Boeing 777 aurait pu disparaître corps et biens, a affirmé un responsable américain à la chaîne ABC. Du coup, la compagnie a annoncé ce jeudi qu’elle va élargir sa zone de non-survol de la Corée du Nord.

L’article le plus partagé de la journée : Ivre, il vole deux lampadaires et les emmène sur sa Twingo

Cet article vaut surtout pour sa photo : quelle idée a bien pu passer par la tête de ce Néerlandais, qui n’a rien trouvé de mieux que de voler deux lampadaires urbains, et de les emmener sur le toit de sa Twingo ? Autant dire que le chargement n’est pas passé inaperçu, et qu’il a été interpellé par la police. Bref, regardez ça là.

L’article recommandé : Il va falloir du temps pour que la nature reprenne ses droits dans le sud

Un incendie, c’est avant tout un drame pour la biodiversité. Ceux qui ont décimé plus de 7.000 hectares de forêt en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse la semaine dernière auront des conséquences sur la biodiversité pendant de longues années, à la fois sur la faune et sur la flore. Les pins d’Alep sont les plus durement touchés avec les pins maritimes. La situation est aussi problématique pour les reptiles, et notamment les tortues d’Hermann. Les mammifères en revanche ont pu fuir à temps.

