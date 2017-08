VIDEO. Tir de missile: Air France va élargir sa zone de non-survol de la Corée du Nord

Air France renforce la sécurité de ses vols à destination de l’Asie. La compagnie aérienne a décidé « d’élargir la zone de non-survol autour de la Corée du Nord, pays qu’elle ne survole pas », annonce-t-elle à RFI. Il s’agit d’une « mesure de précaution » prise après qu’un avion reliant Tokyo à Paris est passé à une centaine de kilomètres d’un tir de missile intercontinental effectué vendredi dernier par la Corée du Nord. Il se trouvait à peine à sept minutes de vol, selon la chaîne CNN.

« Même si cette distance était avérée, elle ne remettrait pas en question la sécurité du vol », a déclaré Air France à la radio, précisant que « le vol AF293 du 28 juillet 2017, reliant Tokyo-Haneda à Paris-CDG, s’est déroulé conformément à son plan de vol et sans qu’aucun événement ne soit relevé ». L’entreprise française a souligné « qu’elle analyse en continu les zones de survol à risques et adapte ses plans de vol en conséquence ».

