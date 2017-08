C'est l'heure du BIM: Canicule dans le Sud-Est, Macron en baisse et enquête pour fraude au Venezuela

Un enfant se rafraîchit dans une fontaine pendant la canicule à Lyon, dans le centre-est de la France, le 1er juillet 2015 — ROMAIN LAFABREGUE AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Les températures caniculaires sont toujours là. Treize départements sont encore en vigilance orange ce jeudi en raison des fortes chaleurs dans le sud est et le centre est du pays, le Nord-Ouest connaissant pour sa part un temps gris, indique Météo France. L’alerte canicule concerne les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, le Gard, les Bouches-du-Rhône, la Corse du Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l’Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse. La fin de cet épisode canicule est prévue « au plus tôt » vendredi à 7 heures.

La popularité d’Emmanuel Macron est en forte baisse (-7), avec 36 % seulement de jugements positifs sur son action, et le chef de l’État se voit désormais devancé par Édouard Philippe (-2), selon un sondage YouGov diffusé jeudi. Trois mois après son arrivée à l’Élysée, Emmanuel Macron perd notamment 14 points en un mois auprès des sympathisants centristes et 8 auprès de ceux des Républicains. 49 % (+13) des personnes interrogées jugent négativement son action.

La procureure générale du Venezuela Luisa Ortega a annoncé mercredi soir qu’elle avait ouvert une enquête sur les suspicions de fraude entourant l’élection de l’Assemblée constituante voulue par le président Nicolas Maduro et chargée de rédiger une nouvelle Constitution. « Je vous informe que j’ai désigné deux magistrats pour enquêter sur les quatre directeurs du CNE (Conseil national électoral) pour cet acte très scandaleux », a déclaré Luisa Ortega à la chaîne d’information américaine CNN, faisant référence aux accusations de « manipulation » lancées par l’entreprise britannique chargée des opérations de vote.