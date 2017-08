Un missile nord-coréen a frôlé un vol Air France reliant Tokyo à Paris

Le drame a été évité de justesse. Un vol Air France reliant Tokyo à Paris a survolé l’endroit où s’est écrasé le missile tiré vendredi par la Corée du Nord une dizaine de minutes plus tard, a affirmé à la chaîne ABC News un responsable américain. Lorsque le missile est tombé dans les eaux de la mer du Japon, le vol AF 293, transportant 323 personnes, ne se trouvait qu’à une centaine de kilomètres.

Commercial plane flew past location where North Korea's missile test would land less than 10 minutes later. https://t.co/Yx8Q5Hr3ZU pic.twitter.com/MRaCpTiYtC