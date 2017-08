VIDEO. Martinique: Le rappeur Ninho bloque l'autoroute A1 pour tourner son clip

Sur une vidéo postée sur Instagram, Ninho apparaît assis sur une chaise au milieu de l'autoroute A1. — Capture d'écran Youtube / Actu Scherer

C’est la dernière provocation à la mode chez les rappeurs français. Après Fianso en avril dernier, c’est cette fois Ninho qui a bloqué une autoroute pour tourner l’un de ses clips.

Dimanche dernier, en fin d’après-midi, l’artiste a stoppé la circulation sur l’A1, axe qui traverse la Martinique, à hauteur de l’aéroport Aimé-Césaire, relaie Le Parisien.

Sur une chaise, en plein milieu de la chausée

Le lendemain, l’auteur du tube Mamacita a publié sur son compte Instagram une vidéo, supprimée depuis, où il apparaît assis sur une chaise, en plein milieu de la chaussée.

Sur les images, on aperçoit derrière lui une dizaine de motards qui bloquent la circulation et plusieurs personnes qui immortalisent la scène avec leurs smartphones.

Alors ninho fais des clips à la Sofiane a mada 😩 pic.twitter.com/6bcuUARLFu — l emmerdeur 227 (@colas972) July 30, 2017

A l’arrivée de policiers, le rappeur, originaire de l’Essonne, et son équipe avaient déjà quitté les lieux. Mais les enquêteurs ont identifié au moins une plaque d’immatriculation grâce à l’analyse de la vidéo postée sur Instagram. Le parquet de Fort-de-France a ouvert une enquête.

Bientôt interpellé comme Fianso ?

Ninho pourrait être condamné pour ce tournage sauvage. Fianso avait en effet été interpellé et placé en garde à vue deux semaines après avoir bloqué l’autoroute A3 pendant cinq minutes. Il sera jugé en janvier 2018 et risque jusqu’à 2 ans de prison et 4 500 € d’amende pour « entrave à la circulation ».

Les deux hommes devraient bientôt pouvoir échanger sur leurs « exploits » autoroutiers. Fianso est en effet pressenti pour un featuring sur le prochain album de Ninho.