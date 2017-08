Panne à Montparnasse: La SNCF publiera «jeudi ou vendredi» le rapport sur l'incident

Des passagers attendent leur train à la gare Montparnasse, à Paris, pendant une panne, le 31 juillet 2017. — Lionel Urman/SIPA

La SNCF veut faire toute la transparence sur l’incident qui s’est déroulé en gare Montparnasse. La compagnie ferroviaire publiera « jeudi ou vendredi » le rapport sur la panne qui a fortement perturbé le trafic pendant trois jours, a annoncé ce mercredi son président Guillaume Pepy, sur RTL.

Le gouvernement avait demandé mardi au groupe ferroviaire de s’expliquer sur les perturbations et leurs répercussions et réclamé un rapport avant la fin de la semaine sur l’incident qui a touché 55.000 personnes au cours d’un week-end de chassé-croisé des vacanciers.

« On a été débordés, je le reconnais »

Guillaume Pepy a toutefois assuré qu’il n’avait « pas besoin » d'« apaiser » ses rapports avec le gouvernement. « Il y a eu une réunion de travail avec la ministre (des Transports), avec le Premier ministre, ils souhaitaient d’abord faire le point et ils souhaitaient parler concrètement des actions », a poursuivi le président de la SNCF.

Le président de la compagnie publique a également réitéré mercredi matin ses regrets aux voyageurs qui « ont vécu des moments difficiles ». Il a en revanche jugé « impossible » d’évaluer « aujourd’hui » le coût pour la SNCF de ces 72 heures de pagaille, provoquées par un « défaut d’isolement » dans l’alimentation électrique d’un poste de signalisation à Vanves (Hauts-de-Seine), à la sortie sud ouest de Paris.

« On a été débordés, je le reconnais », a-t-il poursuivi. Parmi les premières leçons à tirer de cet incident, dont l’origine n’a été identifiée qu’au bout de deux jours d’investigations, il a préconisé pour SNCF Réseau d' « avoir des plans de continuité de service même en cas de très très gros pépin » et « pour SNCF Mobilité en charge de transporter les voyageurs, d’avoir une source d’information, sur ce qui circule et sur ce qui ne circule pas, unique ».