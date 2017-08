Pagaille à la gare Montparnasse: Train annulé, avion raté... Comment se faire rembourser par la SNCF?

Des vacanciers se sont retrouvés laissés sur le quai à cause de la panne SNCF, entre le 30 juillet et le 2 août 2017. — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

La panne SNCF s’est produite en plein chassé-croisé des vacanciers. A cause d’une défaillance d’un poste de commande de signalisation, de nombreux passagers ont vu leur train annulé ou très retardé au départ et à l’arrivée de la gare Paris-Montparnasse. Certains se sont retrouvés coincés dans l’une des gares sur les axes reliant la capitale à l’Ouest et au Sud-Ouest de l’Hexagone, à Paris, Bordeaux ou Nantes. D’autres ont loupé leur avion ou perdu une nuit (voire deux) de location saisonnière. Certains de ces préjudices peuvent être indemnisés. 20 Minutes vous livre la marche à suivre.

Mon train a été annulé ou je n’ai pas pu le prendre

Si votre train a été annulé ou si vous avez renoncé à monter à bord à cause de la très forte affluence de voyageurs, la SNCF s’est engagée à vous rembourser intégralement votre billet, quelles que soient les conditions de vente. Vous avez 60 jours à compter de la date du voyage pour faire une demande sur le site de la compagnie, au guichet des gares, en boutique SNCF ou sur une borne libre-service.

Un conseil pour éviter d'attendre trop longtemps en gare : dans certaines villes, vous pouvez prendre un rendez-vous sur le site de la SNCF, en choisissant un point de vente, une date et un créneau horaire.

Mon train a été retardé

La SNCF devrait vous rembourser en partie le prix de votre billet, de 25 % à 75 % en fonction de l’ampleur du retard à l’arrivée de votre train. En cas de « très grand retard » [plus de 4 heures] le remboursement est intégral et s’il est de trois heures, le remboursement est de 75 % », a précisé ce mercredi le patron de la compagnie ferroviaire Guillaume Pépy sur RTL.

Les démarches sont à faire, au choix, sur le site de la SNCF, via l’application mobile SNCF Direct, par courrier, en gare ou en boutique.

J’ai loupé une correspondance SNCF

Si le retard de votre premier train vous a fait rater votre correspondance, la SNCF vous rembourse votre billet. Vous pouvez en faire la demande sur le site de la compagnie, en gare ou en boutique.

Coincé à cause de la panne, j’ai dû payer une nuit d’hôtel, un taxi ou un resto

Vous vous êtes retrouvé(e) bloqué(e) loin de chez vous et vous avez dû payer un hébergement ? Vous avez loupé le dernier métro à cause du retard de votre train et vous avez pris le taxi ? Si vous avez souscrit une assurance annulation au moment de l’achat de votre billet, vous pouvez demander une indemnisation des préjudices directement liés à cette annulation.

Si vous n’êtes pas dans ce cas, vous pouvez quand même espérer un remboursement de la SNCF. « Si les passagers ont engagé des frais liés à cet incident, ils ont deux mois pour se faire rembourser ou indemniser », a annoncé ce mercredi Guillaume Pépy. Contactée par 20 Minutes, la SNCF conseille en priorité d’effectuer une réclamation au guichet, en gare. Vous pouvez également contacter le service après-vente sur le site de la compagnie.

J’ai raté mon avion/mon départ en voyage/perdu une nuit en location de vacances…

C’est là que les ennuis commencent, car la SNCF ne prend pas en charge les conséquences de l’annulation ou du retard de votre train. La CLCV (Consommation Logement Cadre de vie), association qui défend les intérêts des consommateurs et usagers, déplore que la SNCF « n’a pas de politique définie pour les autres préjudices qui découlent de l’annulation des trains. Dans le cas de congés estivaux, ces préjudices sont importants et concernent un très grand nombre d’usagers ».

L’association a demandé à la SNCF « d’annoncer un cadre de négociation avec les usagers lésés et de prévoir une juste indemnité pour ce type de préjudice ». En attendant une réponse de la compagnie, elle invite les voyageurs concernés à enregistrer leur témoignage sur son site.

En attendant un éventuel geste commercial, vous pouvez vérifier si la carte bancaire que vous avez utilisée pour régler vos réservations de vacances comporte une assurance annulation, ou si certaines de vos prestations prévoient un remboursement en cas d’annulation.