Canicule: La vigilance orange étendue à 15 départements du Sud-Est

METEO Dans certaines villes du Sud-Est et de la Corse, il fera 35 à 42°C l'après-midi avec un ressenti qui atteindra localement 50°C en plein soleil...

Les températures caniculaires sont de retour. La vigilance orange canicule a été étendue ce jeudi après-midi à 15 départements par Météo-France, comme indiqué dans son bulletin de 16 heures.

L’alerte canicule concerne les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, le Gard, les Bouches-du-Rhône, la Corse du Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l’Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse. Et à ces 13 départements viennent d'ajouter l'Hérault et les Pyrénées-Orientales.

40 degrés à Carpentras

Mercredi après-midi, des températures supérieures à 37°C dans le Gard, en vallée du Rhône et en PACA ont été observées. «On a relevé à 15h30 : 37,1°C à Valence, 38,8°C à Montclus, 39,7°C à Ponte-Leccia, 40,1°C à Cogolin, 40°C à Carpentras, et 40,2°C à Puget », souligne Météo-France.

Les températures de cette fin de nuit ont également été très élevées. À 7 heures, Météo France a relevé 26°C à Lyon, Privas, 25 °C sur la côte d'Azur, la côte Varoise, à Ajaccio. En Corse, plusieurs stations affichent des valeurs supérieures à 30 °C: Marignana, Sari d'Orcino, Pila-Canale...

Une baisse des températures maximales est attendue dimanche

Cette après-midi, les températures maximales afficheront encore des valeurs généralament comprises entre 35 et 38 °C dans l'intérieur des terres. Des pointes à 40°C sont encore probables sur des villes comme Carpentras, Manosque, Sartène, etc, avec un ressenti qui atteint localement 50°C en plein soleil.

La nuit prochaine, la température ne devrait pas descendre en dessous de 20°C dans les départements placés en vigilance orange. En Corse notamment elles seront encore bien élevées, voisines de 24 à 28 °C, voire localement 29/30 °C. Selon Météo France, la canicule se poursuivra vendredi et samedi. Une baisse des températures maximales est attendue dimanche.

