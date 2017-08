Canicule: Treize départements du Sud-Est toujours placés en vigilance orange

L'alerte canicule revue à la hausse dans le Bas-Rhin (Illustration) — Gilles Varela

Les températures caniculaires sont de retour. Treize départements sont encore en vigilance orange ce jeudi en raison des fortes chaleurs dans le sud-est et le centre-est du pays, le Nord-Ouest connaissant pour sa part un temps gris, indique Météo-France.

L’alerte canicule concerne les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, le Gard, les Bouches-du-Rhône, la Corse du Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l’Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse. La fin de cet épisode canicule est prévue « au plus tôt » vendredi à 7 heures.

40 degrés à Carpentras

Mercredi après-midi, des températures supérieures à 37°C dans le Gard, en vallée du Rhône et en PACA on été observées. «On a relevé à 15h30 : 37,1°C à Valence, 38,8°C à Montclus, 39,7°C à Ponte-Leccia, 40,1°C à Cogolin, 40°C à Carpentras, et 40,2°C à Puget », souligne Météo-France.

>> A lire aussi : Canicule et longues journées: Comment aider votre bébé à dormir?