Galère à Montparnasse: Philippe veut «consacrer beaucoup plus de moyens à l'entretien des réseaux existants»

TRANSPORTS Pour le Premier ministre, « SNCF Réseaux et SNCF Mobilité ont des progrès considérables à faire »…

Edouard Philippe à Paris le 27 juillet 2017. — AFP PHOTO / BERTRAND GUAY

Edouard Philippe a affirmé ce mardi devant le Sénat qu’il voulait « consacrer beaucoup plus de moyens à l’entretien des réseaux existants » de la SNCF, après la panne qui a touché la gare Montparnasse. « Pour des raisons de sécurité, il nous faudra consacrer beaucoup plus de moyens à l’entretien des réseaux existants, a déclaré le Premier ministre. SNCF Réseaux et SNCF Mobilité ont des progrès considérables à faire. »

« Nous avons demandé à la SNCF de faire tout le retour d’expérience nécessaire d’un tel incident », notamment concernant le « manque d’information » donné aux voyageurs durant la panne, qui « posait notamment des questions de sécurité ».

Une conversation les yeux dans les yeux avec Guillaume Pépy

Edouard Philippe a indiqué avoir reçu mardi la ministre des transports Elisabeth Borne, le président de SNCF Réseau Patrick Jeantet, ainsi que le président de SCNF Mobilité, Guillaume Pépy. Selon lui, la panne a touché « 70.000 passagers » sur « un million et demi » et « 3.500 personnes n’ont pu être acheminées ».

La SNCF a affirmé mardi que la panne de signalisation à Paris-Montparnasse, occasionnant une forte perturbation, avait été réparée et que d’autres perturbations, « beaucoup plus légères » étaient à prévoir