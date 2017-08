Les infos immanquables du jour: Double panda pour Huan Huan, Neymar en Arlésienne et la galère de Montparnasse

Huan Huan (Joyeuse) et Yuan Zi (Rondouillard) peuvent manger chacun jusqu'à 20 kg de bambous par jour. — ZEPPELIN / SIPA

Que vous habitiez à Maclas ou à Pélussin, l’heure est venue du recap' de l’actu. Avec une bonne nouvelle en ce mardi si comme nous, vous aimez les pandas.

L’info la plus partagée du jour : Huan Huan attend des jumeaux

Le panda a ceci de merveilleux que même avec toute la technologie possible autour de lui, il réserve des surprises de dernière minute. Huan Huan, la femelle du zoo de Beauval, va mettre bas non pas un, mais deux bébés pandas. Et ce dès vendredi ou samedi, a-t-on appris ce mardi. Une ultime échographie a permis de déceler ce double signal de vie. Et si vous voulez plus de détail, vous pouvez cliquer ici. En fait, vous devez, right now.

L’info la plus lue du jour : Neymar attendu en fin de semaine à Paris

La star brésilienne a décidé de quitter le Barça pour rallier le PSG. Il est attendu dans la capitale lundi au plus tard. Ça laisse donc encore quelques jours pour nourrir le feuilleton. En attendant, vous pouvez checker les autres transferts dans notre live quotidien [SPOIL. Notre réaction à la signature d’Assane Dioussé (19 ans, ex Empoli) à l’AS Saint-Etienne].

Le reportage du jour : La galère de Montparnasse

20 Minutes, c’est la vie. Et ce week-end, c’était aussi en direct de la galère de la gare Montparnasse. Parce qu’il a fallu deux jours (!!!) pour faire un Bordeaux-Paris à notre journaliste. Son récit est à lire ici. Le retour à la normale est annoncé pour demain. Bonne nouvelle non ???