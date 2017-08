Orages: Dix-huit départements toujours en vigilance orange ce matin

L'alerte orange aux orages concerne 23 départements. — JASON WEINGART/CATERS NEWS AGENCY/SIPA

Météo France appelle à la prudence. Dix-huit départements du Centre et du Nord Est étaient toujours placés en vigilance orange pour des orages mardi à 9H00, contre 23 en début de journée, a annoncé ce mardi matin l’organisme de météorologie dans son bulletin de 9 heures.

« Un risque de grêle et de fortes intensités de pluie »

Dans son bulletin, Météo France appelle à une « vigilance particulière » dans ces zones, « dans la mesure où il existe un risque fort de phénomènes violents : en particulier un risque de grêle et de fortes intensités de pluie ».

Dans le détail, la vigilance orange orages concerne désormais les départements de l’Ain, de l'Allier, de Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Puy-de-Dôme, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de Haute-Saône, de Saône-et-Loire, des Vosges et du Territoire-de-Belfort (90).

La vigilance est levée pour cinq départements

La fin de l’événement orageux est prévue pour demain, mercredi, à minuit dans 15 des départements concernés, dès 12 heures dans la Meuse et à 20 heures pour la Haute-Marne et la Côte-d’Or. L’alerte vigilance orange a en revanche déjà été levée pour cinq départements : Aube, Marne, Meuse, Nièvre et Yonne.

Un foyer orageux concerne la Champagne-Ardenne et l’ouest de la Lorraine, s’évacuant rapidement vers le Luxembourg, avec des cumuls de précipitation de l’ordre de 10 à 15mm en une heure et des rafales de vent voisines de 60km/h, précise Météo France.

Un « paquet orageux », de la grêle et des rafales

Un second « paquet orageux » remonte du Limousin et commence à concerner la Nièvre, l’Yonne et l’Aube avec une intensité du même ordre. Il se dirige vers la Champagne et l’ouest de la Lorraine.

Météo France prévoit qu’une nouvelle zone d’orage se développera en cours d’après-midi sur un axe allant des plateaux de Bourgogne, à la Lorraine jusqu’au Bas-Rhin. Ils pourront être accompagnés de grêle et de rafales de vent généralement comprises entre 60 et 80km/h.

Gros bouillonnement convectif (supercellule) dans le secteur de #Mâcon très touché par les #orages hier. Photo Flo Durand. pic.twitter.com/9ZMSgz9NKR — Keraunos (@KeraunosObs) July 31, 2017

L’activité orageuse devrait s’intensifier et se déplacer vers l’est dans la soirée, avant de cesser « totalement en milieu de nuit prochaine ».

Des coupures d’électricité dans la Creuse

A noter qu’en raison de violents orages, des coupures d’électricité ont eu lieu ce mardi matin, dans le Limousin principalement dans la Creuse, notamment dans le secteur de Guéret, selon France Bleu Creuse. Près de 17.000 foyers sont concernés.

En cas d’orage, les autorités rappellent donc de limiter les déplacements dans les départements concernés tout comme les activités de loisir, et d’éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.