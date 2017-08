Orages et canicule: La vigilance orange concerne désormais 29 départements

L'alerte orange aux orages concerne 23 départements. — JASON WEINGART/CATERS NEWS AGENCY/SIPA

Météo France appelle à la prudence. Vingt-neuf départements du Sud-Est, du Centre et du Nord-Est sont désormais concernés par la vigilance orange pour des orages ou une canicule ce mardi, contre 23 en début de journée, a annoncé ce mardi l’organisme de météorologie dans son bulletin de 9 heures.

« Un risque de grêle et de fortes intensités de pluie »

Météo France appelle à une « vigilance particulière » dans ces zones, « dans la mesure où il existe un risque fort de phénomènes violents : en particulier un risque de grêle et de fortes intensités de pluie ». Côté fortes chaleurs, l’organisme météorologique évoque une canicule « localisée au sud-est du pays, d’intensité moyenne et de durée significative, nécessitant des précautions adaptées ».

Dans le détail, la vigilance orange orages concerne désormais les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Drôme, de l’Isère, du Var et du Vaucluse.

Autant de départements qui rejoignent l’Ain, de l’Allier, de Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Puy-de-Dôme, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de Haute-Saône, de Saône-et-Loire, des Vosges et du Territoire-de-Belfort (90).

Douze départements en alerte orange canicule

Fait nouveau, 12 départements passent donc également en vigilance orange canicule, soient le Rhône, l’Isère, l’Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. Trois départements passent en alerte jaune canicule : l’Ain, la Haute-Savoie et la Savoie.

Pluie, coups de tonnerre et accalmie temporaire

A 16 heures, ce mardi, sur le nord-est de la France, l’activité orageuse a nettement faibli, des pluies se produisent sur la Lorraine et la Haute-Marne avec quelques coups de tonnerre. Cette accalmie est temporaire.

A noter que des orages parfois violents devraient bientôt concerner les régions allant du Massif-Central, à la Bourgogne, la Franche-Comté, le nord de la région Rhône Alpes et l’Alsace. Ils seront accompagnés localement de fortes rafales de vent jusque 100 km/h, de grêle de taille ou en quantité importante et de fortes précipitations généralement brèves mais soutenues (40mm en peu de temps). L’activité orageuse cessera ensuite totalement en milieu de nuit prochaine, prévoit Météo France.

Gros bouillonnement convectif (supercellule) dans le secteur de #Mâcon très touché par les #orages hier. Photo Flo Durand. pic.twitter.com/9ZMSgz9NKR — Keraunos (@KeraunosObs) July 31, 2017

Des coupures d’électricité dans la Creuse

A noter qu’en raison de violents orages, des coupures d’électricité ont eu lieu ce mardi matin, dans le Limousin principalement dans la Creuse, notamment dans le secteur de Guéret, selon France Bleu Creuse. Près de 17.000 foyers sont concernés.

En cas d’orage, les autorités rappellent donc de limiter les déplacements dans les départements concernés tout comme les activités de loisir, et d’éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.

40.6°C à Carpentras ou 42°C à Sartene

Côté canicule, Météo France note un temps très chaud et lourd sur une grande moitié est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Paca et la Corse, avec des températures atteignant plus de 36°C en vallée du Rhône, 40.6°C à Carpentras ou 42°C à Sartene.

Les températures de la nuit prochaine dans le sud-est et dans la vallée du Rhône seront partout supérieures à 20°C parfois de 22 à 23°C. Les températures de l’après-midi dépasseront facilement 34°C en Lyonnais et Dauphiné, 36°C en vallée du Rhône et dépasseront souvent les 38°C en région Paca et en Corse pour les jours à venir.