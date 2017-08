Dijon: Bataille de pétitions entre des collectifs féministes et le rappeur Lorenzo

Le rappeur rennais Lorenzo, autoproclamé Empereur du Sale. — DR Lorenzo

Un mois avant l’événement, la polémique s’est déjà chargée de la promotion. Le concert du rappeur Lorenzo, prévu à Dijon le 1er septembre, est au cœur d’une bataille de pétitions lancées par deux collectifs de féministes qui veulent le faire interdire, mais aussi… par l’artiste lui-même.

Tout a commencé par un appel des collectifs Beste et Greenwitches, sur le site change.org, demandant à la ville de Dijon de déprogrammer l’événement de Lorenzo, connu pour ses textes « crus ». « Ce rappeur français tient ouvertement des propos à caractère raciste, fasciste, sexiste, homophobe, transphobe, pédophile et fait l’apologie de diverses formes de violences, comme le viol », s’insurgent les féministes, extraits de chansons à l’appui : « Les collégiennes j’adore ça les mettre enceinte j’adore ça »… « Toutes des putes, c’est comme ça/homosexuels je suis pas fan/Hanouna j’adore ça »… « Je suis partisan d’Adolphe Hitler, on nique tous ces connards comme l’Abbé Pierre ».

La ville de Dijon défend le rappeur

L’affaire aurait pu s’arrêter là. Mais en guise de réponse, le rappeur/phénomène rennais, autoproclamé « Empereur du sale », décide d’aller jusqu’au bout dans la provocation en lançant à son tour une pétition « contre les féministes qui veulent annuler le concert de Lorenzo ». N’y allant pas franchement dans la finesse, il demande à la municipalité « de laisser programmer Lorenzo mais d’interdire la présence des féministes durant son super concert », ajoutant que « les collectifs de femen » « pourront quand même venir montrer leurs seins ».

Et le spécialiste du buzz fait recette : face aux 1.200 signatures enregistrées par la pétition initiale, celle du rappeur en recueille plus de 30.000, et son auteur le soutien sans faille de la ville de Dijon : « Il n’est pas question que nous censurions un artiste, de façon très claire », explique à France Bleu l’adjointe à la culture Christine Martin. « On peut ne pas aimer, mais ça reste du second, voire du 25ème degré, plaide-t-elle. Il ne faut pas confondre le travail d’un artiste et sa personnalité. Lorenzo, ce n’est pas Alain Soral ou Dieudonné. On n’est pas dans de l’idéologie, on est dans la bouffonnerie. »

Tout en se disant « pour la liberté d’expression » et capable de « saisir ce qu’est l’humour », les deux collectifs ne se disent pas convaincus qu’il s’agisse de second degré : « Venant de sa part ça n’en est pas, déclare une membre de Beste à la radio. La définition du second degré, c’est faire passer une idée en évoquant son contraire. Lui, je ne pense pas qu’il se positionne sur ces questions. Et je ne pense pas qu’il ait beaucoup d’idées en général. En fait, en tant que collectif, on se fiche un peu de ce mec. Mais c’est la banalisation de ces propos qui est problématique. »

Contacté par France Bleu, le service de presse de Lorenzo a fait savoir que « personne n’ira plus loin pour rebondir sur ce cas totalement isolé ». Mais il reste un mois avant le concert…