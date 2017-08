VIDEO. Espagne : Va-t-on tout droit vers l’interdiction de la corrida ?

La première — EFE AGENCIA/SIPA

Le nombre de corrida est passé de 475 à 386 entre 2012 et 2016.

Seulement 19 % des Espagnols, âgés de 16 à 65 ans, soutiennent les corridas.

Après les Canaris et la Catalogne, c’est au tour des Baléares d’interdire la corrida « par mise à mort ». La région contourne ainsi la législation du Tribunal constitutionnel espagnol.

La décision s’inscrit dans la lignée du mouvement d’interdiction de la corrida entrepris en 1991 par les Canaris et suivi par la Catalogne en 2010.

20 Minutes a interrogé des experts sur l’éventuelle disparition de cette pratique ancestrale de l'Espagne.

Les mentalités changent

Des images qui ont choqué toute l’Espagne. Une vidéo, mise en ligne par l’association Bulls Defenders United, montre des organisateurs de tauromachie enflammer les cornes de l'animal dans une arène, près de Valence. Affolé, le taureau s’est tué en fonçant dans un poteau de bois pour échapper au feu. Une pétition, ayant recueilli plus de 15 000 signatures, a même été lancée pour mettre fin à cette pratique appelée « Toro embolado ». Plusieurs initiatives de ce type ont été mises en place ces derniers mois en Espagne, où le mouvement anti-corrida est très actif. En mai, plus de 2.000 personnes avaient ainsi manifesté à Madrid réclamant « l’abolition de la tauromachie ».

En juin, l’association de défense des animaux, PETA Royaume-Uni (People for the Ethical Treatment of Animals) et AnimaNaturalis (association de défense des droits animaux espagnole) se sont aspergés de sang à Pampelune pour mettre fin au « bain de sang du festival annuel de San Femin. »

Today in Pamplona's main square, ahead of the running of the bulls, activists are taking a stand against bullfighting. 🐃🗡 pic.twitter.com/gOe9ZjuJrh — PETA UK (@PETAUK) July 5, 2017

Contacté par 20 minutes, Cyril Ernst, chargé de campagne pour PETA France l’affirme : « Les Espagnols soutiennent de moins en moins les corridas, les jeunes particulièrement, ne s’y intéressent plus du tout. […] Il y a plus de 100 villes qui ont décidé d’interdire les corridas, des partis comme Podemos y sont également opposés. »

Une tradition ancestrale

Les chiffres le montrent, le nombre de corridas organisées en Espagne a baissé au fil des dernières années. Le pays est passé de 475 spectacles de corrida à 386 entre 2012 et 2016, d’après le ministre de la Culture. Selon un sondage IPSOS Mori, réalisé au mois de décembre 2015 en Espagne, seulement 19 % des personnes âgées entre 16 et 65 ans soutiennent encore cette pratique. Pour Cyril Ernst, il est certains que ces « massacres, en totale contradiction avec un minimum de bien-être animal » sont voués à disparaître dans les années à venir. « Lonely Planet a décidé de cesser d’inciter les touristes à aller voir les corridas dans les guides français » ajoute-t-il.

Si les mentalités changent de manière générale, ce n'est pas le cas chez tout le monde, explique Carole Viñals, spécialiste de l’Espagne post-franquiste : « Il y a une grande différence entre les villes et les campagnes en Espagne. Dans les villes, la plupart des gens sont horrifiés par la corrida. Mais dans les villages, loin du centre, on lapide toujours des chats dans les fêtes. » Beaucoup d’Espagnols aiment toujours se rendre à ces différents événements, synonymes d’actes de tauromachie en tout genre. Carole Viñals résume : « La corrida c’est la tradition espagnole. Cette Espagne-là, reste encore très puissante. » La corrida est inscrite depuis 2015 au patrimoine culturel immatériel espagnol.