Députée En Marche! giflée: Son agresseur condamné à un mois d'emprisonnement

Laurianne Rossi, députée LREM des Hauts-de-Seine, a été agressée par un homme sur le marché de Bagneux alors qu'elle distribuait des tracts, le 30 juillet 2017. — Jean-Luc Hauser

Jacky B, 63 ans, était poursuivi pour avoir giflé la députée des Hauts-de-Seine Laurianne Rossi (LREM)

Devant le tribunal, il a reconnu son geste et l’a justifié en expliquant que l’élue s’était moquée de lui

Le parquet avait requis 6 mois de prison dont un mois ferme à l’encontre du prévenu. Ce dernier a écopé de 6 mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis.

C’est une histoire « de lutte des classes » a tenté de convaincre l’avocate de Jacky B., l’agresseur présumé de la députée Laurianne Rossi (LREM), qui a été condamné, ce lundi, à six mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre. « Quand j’ai dit qu’Emmanuel Macron était un produit marketing fabriqué par Hollande, Sarko, le Medef et avec les médias à la botte, elle a tourné la tête et s’est mise à rigoler en me prenant pour un idiot », a déclaré ce retraité de 63 ans poursuivi pour avoir giflé l’élue pendant qu’elle tractait sur le marché de Bagneux (Hauts-de-Seine).

« Cet incident s’inscrit pour lui dans une situation de lutte des classes (…) qui représente la société », a ajouté le conseil de Jacky B. Bras croisés, coupe en brosse cet ancien délégué syndical CGT déjà condamné pour des faits de violences il y a plus de dix ans, n’a pourtant pas convaincu le tribunal qui l’a condamné à un mois de prison ferme. Dans ses réquisitions, la procureure a fustigé « l’inversion des rôles » opérée pendant l’audience par le prévenu. « Ce serait parce que Mme Rossi se serait moquée de lui que la gifle serait partie », a déploré la magistrate.

« Ce n’est pas une bêtise mais un délit »

Le comportement « méprisant » d’une « élue de la République » à l’égard d’un retraité, ce n’est pourtant pas ce qu’ont relaté les différents témoins entendus dimanche par les policiers. Tous évoquent une « gifle immense » et non un coup de poing, « partie d’un coup » avant même que Laurianne Rossi ne puisse répondre aux critiques Jacky B à l’égard de son parti. « Le geste a été plus vite que ma pensée, c’est tout, mais j’ai tout de suite vu que j’avais fait une énorme bêtise », a reconnu le prévenu. La présidente le coupe : « Non Monsieur, vous n’avez pas fait une bêtise, vous avez commis un délit. C’est pour ça que vous êtes là »

Un délit « inquiétant » et « récurrent » a souligné Yolène Bahu, l’avocate de la députée Rossi. « C’est du fait de sa qualité d’élue du peuple que Laurianne Rossi s’est fait agresser (…) en portant atteinte à une élue du peuple, il a voulu porter atteinte à la République », a plaidé l’avocate en évoquant l’agression, il y a un mois et demi, « d’une autre femme élue », Nathalie Kosciusko-Morizet. Une violence « inadmissible » qui « compromet l’ordre public » pour le ministère public qui avait requis six mois d’emprisonnement dont un mois ferme.