Les infos immanquables du jour: Jeanne Moreau est morte, hausse du pass Navigo et altercation à Nice

Jean-Marc Bory et Jeanne Moreau dans une scène du film "Les Amants", de Louis Malle. FRANCE - 1958 — NANA PRODUCTIONS/SIPA

Que vous habitiez à Belleville-sur-Saône ou à Cours-la-Ville, l’heure est venue du recap' de l’actu. Et elle est triste en ce lundi.

L’info la plus partagée : Jeanne Moreau est décédée

La comédienne Jeanne Moreau, icône du cinéma français, est morte à Paris à l’âge de 89 ans. L’actrice à la beauté sensuelle et à l’inimitable voix grave, qui a fasciné les plus grands réalisateurs au cours d’une carrière de 65 ans, a été retrouvée décédée à son domicile parisien. Vous pouvezici tout savoir des rôles qui ont fait de l’actrice une icône. Jeanne Moreau, c’est une vie de cinéma (notre diapo n°1) et aussi une vie d’amour et de rencontres (notre diapo n°2). Les hommages à l’actrice se sont multipliés ( lire ici) dont celui de Brigitte Bardot ( ici).

L’info à connaître : Les changements du 1er août

C’est l’été, mais ce n’est pas parce que vous bullez sur votre serviette que la vie s’arrête. préparez-vous donc à payer plus cher votre Pass Navigo dès la rentrée. Il passe ce mardi à 75,20 euros, au lieu de 73. Les autres changements concernent le gaz et l’électricité. Le détail ici.

L’info la plus lue du jour : Un passager d’Easyjet portant un bébé frappé par un employé de l’aéroport de Nice

La scène a fait le tour du Web. Un homme, qui cherchait à obtenir plus d’informations sur le retard du vol Nice-Luton, a été frappé par un employé de l’aéroport samedi soir. La scène, filmée, a d’autant plus choqué que la victime portait un bébé dans les bras. L’aéroport de Nice a indiqué qu’une enquête a été ouverte sur cet incident. L’auteur du coup a été suspendu dans l’attente de sa conclusion.