Panne SNCF: Pourquoi le trafic des TGV est encore perturbé en gare Montparnasse

Des voyageurs attendent à la gare Montparnasse à Paris, le 30 juillet 2017, en raison d'une panne. — JACQUES DEMARTHON / AFP

Un problème technique perturbe la circulation des trains au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris depuis dimanche matin.

La panne n'a pu être réparée et le trafic ferroviaire reste dérangé ce lundi avec un TGV sur quatre supprimé.

Après un dimanche chaotique, la situation n’est toujours pas revenue à la normale ce lundi sur les lignes de TGV au départ et à l’arrivée de la gare Montparnasse. Alors que la SNCF conseille « plutôt de reporter » son voyage si possible, puisque les conditions en gare « ne vont pas être idéales », 20 Minutes fait le point sur la situation.

Qu’est-ce qui a causé la panne ?

D’après la SNCF, « la panne se situe sur un poste de commande de signalisation en gare de Vanves-Malakoff (Hauts-de-Seine) », dont dépendent des centaines d’aiguillage. L’origine exacte de ce problème technique est à ce stade inconnue et par conséquent, la panne n’est pas encore réparée. « Les investigations se poursuivent ce lundi, avec le renfort de 50 ingénieurs d’Ile-de-France et de la région Centre, dépêchés spécialement ».

Pourquoi le problème technique n’est-il toujours pas réparé ?

Plus de 24 heures après le début de la panne, la situation n’est pas revenue à la normale. Les techniciens sont face à une tâche herculéenne : il leur faut tester un à un les milliers de fils électriques du système de signalisation défectueux. « Ce poste de commande de signalisation est composé de 17 armoires électriques. Nous avons pu en tester quinze, il en reste deux à vérifier », explique ce lundi la SNCF, contactée par 20 Minutes.

Pour intervenir sur ce poste de commande, « il faut couper la circulation ». Or l’entreprise ferroviaire « a choisi de prioriser en journée la circulation des voyageurs, ce qui a empêché l’enquête de se poursuivre ». Les agents spécialisés ont repris leur travail dans la nuit de dimanche à ce lundi, pendant que les TGV ne circulaient pas. Cela n’a pas suffi. Les deux armoires électriques qui n’ont pas encore été examinées devraient donc l’être dans la nuit de lundi à mardi.

Quelles sont les conséquences pour le trafic ferroviaire ce lundi ?

Le trafic reste fortement perturbé sur la ligne à grande vitesse au départ et à l’arrivée de la gare Montparnasse. La SNCF annonce que trois TGV sur quatre pourront circuler ce lundi. « Comme la charge de voyageurs est inférieure ce lundi à celle du week-end, nous devrions pouvoir garantir un report aux passagers des TGV annulés », précise la SNCF. Une partie des TGV seront déportés vers la gare d’Austerlitz, comme dimanche. La gare Montparnasse devra vraisemblablement fermer plus tôt afin de permettre aux équipes de techniciens de reprendre leurs investigations et plus aucun TGV ne desservira la gare Montparnasse après 22 heures.

Pour les lignes TER, Transilien et Intercités, l’entreprise assure que tous les trains circuleront normalement.

Pourquoi la communication sur cette panne a-t-elle été critiquée ?

De nombreux usagers ont déploré dimanche un manque de communication de la SNCF sur cette panne, certains affirmant n’avoir reçu ni mail ni SMS d’information au sujet du retard de leur train. L’application SNCF Direct a connu quelques ratés, tandis que dans les gares affectées, le personnel, submergé de questions de voyageurs, n’était pas toujours en mesure d’informer chaque usager du retard exact de son train.

Le 8341. De #Montparnasse on nous envoie à #Austerlitz, où personne ne connaît ce train... personnel sans info... pic.twitter.com/QVhUTAisqX — Olivier Evrard (@EvrardOlivier) July 31, 2017

« Nous avons fait de la production ferroviaire en flux tendu, ce qui ne nous a pas permis de prévenir tous nos clients dans un temps raisonnable », reconnaît-on à la SNCF. « Mais 100 % de nos voyageurs qui le voulaient ont pu prendre le train, certes dans des conditions dégradées ». En ce dimanche de chassé-croisé estival, le nombre d’usagers à prévenir était « colossal », autour de 80.000 personnes selon une estimation provisoire.