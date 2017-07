VIDEO. Mort de Jeanne Moreau: Les hommages à l'actrice se multiplient

Jeanne Moreau sur le tournage du film — DALMAS/SIPA

L’actrice Jeanne Moreau a été retrouvée morte ce lundi à l’âge de 89 ans.

Le monde du cinéma et de la télévision lui rendent hommage.

Actrice de talent, sa carrière était celle d’une femme libre et engagée.

L’actrice et comédienne Jeanne Moreau est décédée ce lundi à l’âge de 89 ans à Paris. A l’annonce de sa mort, les personnalités l’ayant côtoyée et les simples admirateurs ont partagé leur tristesse sur les réseaux sociaux. Les hommages à celle que l’on surnommait « mademoiselle », du nom d’un de ses rôles, se multiplient.

Elle était l’une des plus grandes actrices françaises. Son parcours, le choix de ses rôles, sa voix et son regard mélancolique sont unanimement salués par ses contemporains.

Légende du cinéma et du théâtre, Jeanne Moreau fut une artiste engagée dans le tourbillon de la vie avec une liberté absolue. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 31, 2017

« Il est des personnalités qui à elles seules semblent résumer leur art. Jeanne Moreau fut de celles-ci. Avec elle disparaît une artiste qui incarnait le cinéma dans sa complexité, sa mémoire, son exigence », écrit l’Elysée dans un communiqué. « Sa force fut de n’être jamais où on l’attendait, sachant s’échapper des catégories où trop vite on aurait voulu la ranger (…). Telle était sa liberté, constamment revendiquée, mise au service de causes auxquelles elle croyait, en femme de gauche ardente, toujours rebelle à l’ordre établi comme à la routine. (…) La reconnaissance des plus grands du métier comme du large public, les innombrables récompenses reçues en 70 ans de carrière, ne firent jamais d’elle une artiste établie. »

Le cinéma lui rend hommage

Une liberté saluée aussi par la ministre de la Culture Françoise Nyssen sur Twitter.

Emotion à la hauteur du talent et héritage de Jeanne Moreau: immense. Elle s’éteint mais la voix, le génie, la vision de l’artiste demeurent — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) July 31, 2017

Parmi les artistes, ceux qui l’ont côtoyée pleurent aussi sa disparition. Brigitte Bardot se souviendra d'« une personnalité hors du commun ». Le réalisateur Claude Lelouch a partagé ses souvenirs de l’actrice sur BFM TV : « Elle a su séduire les plus grands metteurs en scène de son temps. C’était une très grande figure du cinéma et du théâtre qui nous quitte. Je reverrai avec plaisir ce qu’elle a fait, inlassablement. »

Pierre Lescure, homme de télévision et de radio et ancien président du Festival de Cannes, pleure son départ. L’auteure Tatiana de Rosnay lui a envoyé un dernier au revoir. Serge Moati, réalisateur, a lui aussi fait part de sa tristesse ;

Jeanne....

Jeanne Moreau est morte.

Elle était forte et n'aimait guère qu'on s'épanche.

Désolé, Jeanne,c'est plus fort que nous : on pleure. — Pierre Lescure (@pierrelescure) July 31, 2017

Jeanne moreau s' en est allée dans le " tourbillon de la vie " .. une drôle (?) de vie sans Elle. Et sans "Jules et Jim" . — Serge Moati (@SergeMoati) July 31, 2017

Quelle tristesse d'apprendre la disparition de #jeannemoreau, immense actrice, dont je garde tant de merveilleux souvenirs dans mon coeur pic.twitter.com/aOuidycFLA — Stéphane Bern (@bernstephane) July 31, 2017

Dans le milieu de la télévision, les animateurs Michel Denisot, Stéphane Bern et Jean-Pierre Foucault lui ont également rendu hommage.

#le tourbillon de la vie.. #JeanneMoreau. Affectueuses pensées pour sa famille et ses proches. — Michel Denisot (@michel_denisot) July 31, 2017

Sans me connaître,Madame, vous aviez accepté d'être ma première invitée à Sacrée Soirée Merci chère Jeanne Moreau,comme beaucoup je pleure.. — Jean-Pierre Foucault (@Foucault_JP) July 31, 2017

Le dessinateur Plantu a publié un croquis, en hommage au film « Ascenseur pour l’échafaud », dont la bande originale était composée par le musicien Miles Davis.

HOMMAGE à JEANNE MOREAU.

Un de ses films "Ascenseur pour l'échafaud" dont Miles DAVIS avait créé la musique. pic.twitter.com/ngL8meitBo — PLANTU (@plantu) July 31, 2017

Quelques notes de jazz pour accompagner le départ de la comédienne, femme engagée et libre.