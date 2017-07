Orages: Vingt départements placés en vigilance orange

Un orage en France. — Panicci/pixabay

Six départements supplémentaires ont été placés lundi après-midi en vigilance orange pour des orages, portant à vingt le nombre total de départements concernés par cette alerte dans le Centre et le Nord-Est, a annoncé Météo-France. La vigilance orange a été étendue aux départements de la Charente, la Côte-d’Or, le Loiret, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle.

Météo France avait placé dans la matinée quatorze départements en vigilance : l’Allier, les Ardennes, l’Aube, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l’Indre, la Marne, la Meuse, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne et l’Yonne.

« A partir de ce soir une forte activité orageuse va se mettre en place de l’ouest du massif Central jusqu’au Luxembourg. Durant la nuit prochaine ces orages pourront être violents accompagnés de grêle et d’une forte activité électrique. Des rafales de vent sont également possibles », explique Météo France dans son bulletin météorologique.

L’organisme ajoute qu'« un grand quart Sud-Est passe en vigilance jaune canicule à compter de 16h », précisant que les températures minimales au bord de la Méditerranée atteindront ou dépasseront « par endroits les 25 degrés » dans la nuit de lundi à mardi. En cas d’orage, les autorités conseillent notamment la prudence dans les déplacements et les activités de loisir, et d’éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.