VIDEO. Nice: Un passager d'Easyjet, qui portait un bébé, frappé par un employé de l'aéroport

L’altercation, diffusée sur les réseaux sociaux, fait polémique. Alors qu’il tentait d’obtenir plus d’informations sur son vol Easyjet retardé, un passager, qui portait un bébé dans les bras, a été frappé au visage samedi par un employé de l’aéroport de Nice.

Un incident confirmé ce dimanche par les autorités aéroportuaires : « L’Aéroport Nice Côte d’Azur confirme l’altercation intervenue hier soir entre un passager et un agent d’une société de sous-traitance, qui ont tous deux été pris en charge par la DDPAF (Direction départementale de la police aux frontières), intervenue immédiatement. »

Selon des témoins de la scène cités par des médias britanniques, la situation a commencé à s’envenimer à cause du manque d’information donné aux passagers après le retard du vol Nice-Luton. Certains ont commencé à se plaindre auprès d’un agent de l’aéroport. « L’homme avec le bébé est allé parler à cet agent », a expliqué une des passagères, Arabella Arkwright, sur BBC. « Il a juste souri, d’un air satisfait, puis a frappé ce gars sur le côté gauche du visage. »

>> A lire aussi : Un adolescent seul débarqué d’un vol Easyjet surbooké

La scène a été entièrement filmée. « C’était horrible, je n’arrive pas à croire que des gens peuvent se comporter comme ça », a confié Arabella Arkwright. « Il avait la marque du coup de poing dans le visage », a-t-elle ajouté sur CNN.

EasyJet employee hitting man holding baby after delay of over 14hours #easyJet #Telegraph #Dailymail #TheSun pic.twitter.com/3ZZChG0djB